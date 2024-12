Pas Iranit, Afganistanit, Somalisë, Shqipëria bëhet vendi i parë në Evropë që shpall mbylljen e TikTok-ut

Shqipëria do të ndalojë TikTok për një vit pasi vrasja e një adoleshenti ngriti frikën se aplikacioni i mediave sociale është një ndikim negativ dhe rihapja nuk do të bëhet pa u plotësuar disa kushte, ka paralajmëruar kryeministri Edi Rama.

Edi Rama, kryeministri i vendit, konfirmoi se aplikacioni për ndarjen e videove do të ndalohet nga janari si pjesë e një plani për t’i bërë shkollat ​​më të sigurta.

“Për një vit, ne do ta mbyllim plotësisht atë për të gjithë. Nuk do të ketë TikTok në Shqipëri”, tha zoti Rama pas takimit me grupet e prindërve dhe mësuesit.

E përditshmja britanike "The Telegraph" raporton sot lajmin duke veçuar se ky ndalim është i pari i këtij lloji në Evropë – dhe u nxit nga vdekja e një nxënësi 14-vjeçar të therur me thikë nga një nxënës tjetër në mes të nëntorit.

Dy adoleshentët mendohet se janë përleshur në fund të ditës së shkollës pas një debati në rrjetet sociale.

14-vjeçari u godit me thikë në zemër dhe vdiq një orë më vonë në spital, sipas raportimeve të mediave.

Skena u festua në internet nga disa përdorues të TikTok. Hetimet për vrasjen janë duke vazhduar.

Nuk është ende e qartë nëse argumenti filloi në TikTok. Por zoti Rama thotë se fajin e ka platforma e mediave sociale me bazë në Kinë, duke e etiketuar atë "rrugaçi i lagjes".

“Problemi sot nuk janë fëmijët tanë, problemi sot jemi ne, problemi sot është shoqëria jonë, problemi sot është TikTok dhe gjithë të tjerët që po i marrin fëmijët tanë peng”, tha Rama.

TikTok tha se po kërkonte “qartësi urgjente” nga qeveria shqiptare pasi pa se nuk ka “asnjë provë që autori apo viktima” ishin regjistruar në aplikacion.

“Raporte të shumta në fakt kanë konfirmuar se videot që çuan në këtë incident po postoheshin në një platformë tjetër, jo në TikTok,” tha një zëdhënës i kompanisë.

Ina Zhupa, nga Partia Demokratike e opozitës shqiptare, tha: “Vendimi diktatorial për mbylljen e platformës së mediave sociale TikTok … është një akt i rëndë kundër lirisë së fjalës dhe demokracisë.

“Është një akt i pastër elektoral dhe abuzim me pushtetin për të shtypur liritë”.

TikTok tashmë është i ndaluar në disa vende anembanë botës, përfshirë Indinë – ku u shpall i jashtëligjshëm në vitin 2020 – Irani, Nepali, Afganistani dhe Somali.

Australia kohët e fundit miratoi ligjin më të rreptë në botë për mediat sociale, që ndalon fëmijët nën 16 vjeç të përdorin çdo platformë të tillë, ndërsa në Francë fëmijët nuk lejohen të përdorin rrjetet sociale deri në moshën 15 vjeç, përveç nëse kanë lejen e prindërve.

SHBA po lëviz për të ndaluar TikTok nëse nuk shitet nga ByteDance, kompania e saj mëmë kineze, deri më 19 janar.

Kongresi ka thënë se aplikacioni është i lidhur me shtetin kinez, diçka që TikTok dhe ByteDance e mohojnë të dy. /noa.al

Foto kredit: Mike Blake/Reuters