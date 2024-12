Berisha: Nesër shkoni në Kosovë si përfaqësues të Serbisë! Reagon Spiropali

TIRANË- Kryeparlamentarja Elisa Spiropali i quajti provokime të pavend dhe të papërshtatshme deklaratat e kryedemokratit Sali Berisha, në lidhje me mbajtjen e Kuvendit të përbashkët Shqipëri-Kosovë ditën e nesërme. Berisha tha se qeveritarët do të ulen atje më shumë si përfaqësuses të Serbisë sesa të Shqipërisë.

“Këto provokime janë të pavend dhe të paparshtashme”, u shpreh Spiropali.

Spiropali deklaroi se ditën e nesërme dy Kuvendet Shqipëri-Kosovë do të dalin me një deklaratë të përbashkët që do përfshijë shumë çështje. Kryetarja e Kuvendit tha se me anë të deklaratës do të qartësohen të gjitha çështjet, nga rruga europiane tek kërkesa e Kosovës, për çështjet e sigurisë në rajon.

"Nesër do dalim me një deklaratë të përbashkët, do jetë e qartë për të gjithë çështjet, nga rruga evropiane tek kërkesa e rrugëtimit të Kosovës, për çështjet e sigurisë në rajon. Nuk është vendi për të bërë politikën e ditës me Kosovën", deklaroi Spiropali.