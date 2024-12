Erion Veliaj: Ushqim pa pagesë për të gjithë nxënësit e shkollave të Tiranës

Kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, shpalli sot vendimin që të gjithë nxënësit në shkollat publike të Tiranës të konsumojnë ushqimi falas.

“Ajo që kemi parë në shumë prej shkollave tona është se në lagje të ndryshme të Tiranës, fëmijët ushqehen ndryshe. Qartazi ka mungesa të kalorive dhe vitaminave.

Prandaj, Bashkia e Tiranës po sjell një filozofi solidare. Ajo që ne themi, si të majtë, është se të gjithë duhet ta kenë fillimin e barabartë.

Ndaj, vendimi më i rëndësishëm i bashkisë për 2025-ën, për të këtë buxhet, është ushqimi falas për të gjithë nxënësit e Tiranës, si një mundësi për t’i dhënë të gjithë fëmijëve një fillim të barabartë”, u shpreh z. Veliaj sot në dëgjesën publike per buxhetin 2025 mbi infrastrukturën, shërbimet publike dhe sociale.

Nisma e guximshme është ende e paqartë. Nuk dihet nëse ushqimi do të jetë i llojit katering, apo do të gatuhet në secilën shkollë. Gjithashtu nuk dihet nëse do të jetë mëngjesin dhe dreka, apo vetëm një prej vakteve.

Zyrtarisht nuk është bërë publike nëse do të përfshihen vetëm klasat e fillores, edhe ato të ciklit të lartë të nëntëvjeçare, apo edhe të ciklit të plotë 12-vjeçar.

Megjithatë në fjalimin që Veliaj mbajti te shkolla "Sami Frashëri", tha se ushqimi falas do të jetë për 170 mijë nxënës të Tiranës, çak nënkupton se do të përfshihen të gjithë nxënësit e sistemit parauniversitar.

Mungojnë të dhënat dhe për menynë ushqimore dhe gjithashtu nuk është e qartë nëse do të nisë në fillim të vitit 2025 apo vitin e ardhshëm arsimor, në shtator.

Noa.al kërkoi nga zyra e shtypit të z.Veliaj më shumë informacion për këtë zë të buxhetit 2025 – që kryebashkiaku tha se zë pjesën më të madhe të buxhetit për rininë – por nuk mori një përgjigje deri në publikimin e këtij lajmi.

Risia nisi të aplikohet këtë vit shkollor për herë të parë në Prishtinë, në 5 shkolla të saj, me synimin për t’u shtrirë më gjerë. /noa.al