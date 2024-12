Vodhi monopatinën në qendër të Tiranës e pëson keq 36-vjeçari, përplaset me një “Range Rover”

Një 36-vjeçar nga Tirana është arrestuar pasi dyshohet se ka vjedhur një monopatinë elektrike te sheshi “Shkënderbej”.

Më pas duke u larguar me monopatinën e vjedhur ai është përplasur me mjetin tip “Range Rover”, me drejtuese shtetasen B. M.

Si pasojë 36-vjeçari është dëmtuar dhe ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve njofton Policia e Tiranës.

Gjithashtu një aksident tjetër është shënuar në kryeqytet ku sipas policisë 44 vjeçari A.B, duke drejtuar në gjendje të dehur mjetin tip “BMW”, është përplasur me biçikletën që drejtohej nga shtetasi E. S. dhe si pasojë ka vetëm dëme materiale. 44-vjeçari ka refuzuar të kryejë testin e alkoolit, thuhet në njoftimin e policisë.