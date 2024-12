Autostrada Thumanë-Kashar, nga 4 janari rikthehet pagesa. Ja sa do paguajnë automjetet

Menjëherë pas vitit të ri, më 4 janar 2025, pronarët aktualë të rrugës Thumanë-Kashar do të rifillojnë të mbledhin taksën për çdo lëvizje të mjeteve.

"Në datën 4 Janar 2025 nis aplikimi i tarifës së rrugës në segmentin e Korridorit Blu,Thumanë-Kashar" njoftoi kompania që bëri ndërtimin e këtij aksi prej 21 kilometrash.

Ky aks i ri ofron një përvojë udhëtimi më të sigurtë, më të shpejtë dhe përbën një nga arteriet më të rëndësishme infrastrukturore të Shqipërisë, sugjeron kompania koncesionare.

Zyrtarisht nuk thuhet nëse ka ndryshime në vlerat që nisën të vilen vitin e kaluar, por duket se shuma do të fillojë nga 250 lekë për një drejtim lëvizjeje.

Sipas të dhënave, vlerat janë caktuar në euro, duke nisur nga 2.52 euro, në varësi të motomjetit ose automjetit dhe si tarifë do të ndryshojë në varësi të luhatjeve të kursit të këmbimit lekë-euro.

Aksi Thumanë- Kashar është një nga më të rëndësishmit e “Korridorit Blu" që lidh veriun me jugun. Ai është aksi i parë ku qarkullohet me një limit shpejtësie deri në 130 kilometra në orë.

Kompania e ka marrë me koncesion për 35 vjet. Nga viti 2024 deri në vitin 2031 ajo e ka fitimin të garantuar, pasi është parashikuar që në rast se do të ketë një rënie të nivelit të të ardhurave, shteti do subvencionojë humbjen dhe nga buxheti i shtetit janë vënë në dispozicion 22.8 milionë euro garanci.

Aksi rrugor Thumanë- Kashar, prej 21 kilometrash, autostradë e kategorisë A të Bashkimit Evropian, segmenti i parë i Korridorit Blu, i paraprin kantiereve të reja Thumanë – Milot, Kashar – Lekaj, Lekaj – Fier, dhe Milot – Balldren.

Thumanë-Kashar, është aksi i dytë në vend pas atij të rrugës së Kombit, që bëhet me pagesë. Po ashtu me pagesë do të jetë edhe kalimi edhe në tunelin e Llogarasë, si dhe në Rrugën e Arbrit pas përfundimit plotësisht.