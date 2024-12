RUSI- Një zjarr masiv ka përfshirë një magazinë në qytetin rus të Novosibirsk në Siberi. Pamjet tregojnë flakët që kanë përfshirë ndërtesën shumëkatëshe.

Gjithashtu lajmi është konfirmuar nga Andriy Kovalenko, kreu i Qendrës së Ukrainës Kundër Dezinformimit, i cili vuri në dukje rëndësinë e madhe të kësaj ngjarjeje.

Sipas tij, magazina i përkiste një kompanie që luante një rol thelbësor në mbështetjen e operacioneve të objekteve dhe ndërmarrjeve me rëndësi strategjike për Federatën Ruse.

"Jo vetëm një magazinë e zakonshme, por një strukturë ushtarake u dogj në Novosibirsk," tha Kovalenko.

