Inter Miami hap derën për ardhjen e mundshme të Neymar

SHBA – Pasi u largua nga Paris Saint-Germain në verën e vitit 2023 për t’u bashkuar me Al-Hilal, Neymar po përjeton kohë të komplikuara në Arabinë Saudite, ku vazhdon të rëndohet nga dëmtimet.

Si rezultat, ai ka luajtur vetëm shtatë ndeshje të vogla që nga ardhja e tij dhe tashmë pritet të largohet. Mes kërkuesve për brazilianin gjejmë edhe Inter Miami, që nuk do t’i thoshte jo idesë për ta rekrutuar, për të reformuar MSN-në ​​e famshme në shoqërinë e Lionel Messit dhe Luis Suarez. Dhe një gjë është e sigurt, nuk janë fjalët e fundit të Jorge Mas që do t’i japin fund kësaj thashethemesh.

Inter Miami hap derën për ardhjen e Neymar!

Për Give Me Sport, presidenti i klubit amerikan hapi derën për ardhjen e brazilianit: "Fjala kyçe është nëse ai bëhet i disponueshëm. Ai është një lojtar i Al-Hilal tani. Ai nuk është i disponueshëm për ne.

Gjithmonë kemi thënë se ne aspirojmë të tërheqim lojtarë të mëdhenj në skuadrën tone. Për Neymar ne nuk do të hezitojmë, kjo nuk varet vetëm nga lojtari dhe liga, por ne aspirojmë të ndërtojmë një ekip të madh këtu.

Një tjetër prioritet: zgjatja e kontratës së Lionel Messit për të cilën ai foli. Edhe këtu, besimi është çelësi: “Kam shumë besim se Leo Messi do të inaugurojë stadiumin tonë të ri në vitin 2026, unë do të ulem me Leon në një moment jashtë sezonit…

Jam optimist se për sa kohë që shëndeti i Messit të jetë, ne do ta shohim në rozë (ngjyrë klubi)”,- tha ai. E ardhmja duket e ndritshme në Florida!