Mbappé një dështim? Van der Vaart akuzon tifozët e Real Madrid-it: Më fishkëllyen edhe mua pas 3 golave…

Jo vetëm për Erling Haaland, ish-mesfushori i Real Madridit, Rafael van der Vaart, foli edhe për paraqitjet e Kylian Mbappé, që sipas tij janë nën pritshmëritë. Duke folur në talkSPORT, këto ishin disa nga deklaratat e tij për francezin:

"Nuk duhet ta harrojmë presionin që Real Madridi ushtron mbi çdo lojtar. Në asnjë klub tjetër nuk është e njëjta gjë, është e frikshme. Një herë shënova tripletë në ‘Bernabéu’, por topin tjetër e gjuajta jashtë dhe më fishkëllyen. Atje janë me të vërtetë kritikë. Nuk e di pse.

Nuk mund ta shpjegoj, sepse e kam përjetuar vetë, por çdo ditë është si një ditë ndeshjeje. Madje edhe stërvitjet dalin në gazeta. Është e vështirë të dalësh në rrugë. Në Londër, lojtarët mund të shkojnë në qendër pa problem. Por atje, nuk e kam parë kurrë qendrën e qytetit. Dhe unë nuk isha as lojtari më i rëndësishëm, as emri më i madh i Real Madridit".

Një parashikim skeptik për francezin kishte bërë edhe CR7 në shtator: "Do të shohim nëse mendja e tij është e kthjellët dhe nëse mund ta përballojë presionin mirë, sepse Real Madridi nuk është si PSG-ja. Këtë mund ta garantoj.

Mbappé vjen tani dhe mund të thuash: A do të jetë Real Madridi më i mirë me të? Nuk e dimë, duhet parë. Mendoj se Real Madridi do të mbetet i fortë, por nuk e di nëse do të jetë më i mirë se vitin e kaluar. Do të shohim. Vetëm Zoti e di. Ata kanë një ekip të madh, lojtarë të mëdhenj, këtë e them me siguri".