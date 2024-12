Shorti për kualifikueset e ‘Euro 2026’, zbulohen rivalët e kuqezinjve U-17 dhe U-19

Kombëtarja shqiptare U-17 e futbollit ka njohur kundërshtarët për kualifikueset e raundit të parë të Kampionatin Europian “Estoni 2026”. Shorti i hedhur në selinë e UEFA-s e vendosi Shqipërinë në Grupin 8, së bashku me Kroacinë, Holandën dhe Kazakistanin.

Të gjitha ndeshjet e Grupit 8 të këtij mini-turneu do të luhen në Kroaci, në datat 11, 14 dhe 17 nëntor 2025. Vendet e para dhe të dyta të çdo grupi do të kualifikohen më tej në raundin e dytë të kualifikueseve.

Po sot, Shqipëria U-19 njohu kundërshtarët e kualifikueseve të Kampionatit të ardhshëm Europian 2026, për këtë grupmoshë. Në shortin e hedhur nga UEFA-s, kjo kombëtare kuqezi ra në grupin 5 së bashku me Ukrainën, Malin e Zi dhe Sllovakinë.

Edhe këtë herë, UEFA, si edhe federatat pjesëmarrëse në këtë grup, kanë vendosur t’ia besojnë FSHF-së organizimin e këtij mini-turneu që do të zhvillohet në vendin tonë në muajin nëntor të vitit 2025.

Janë përcaktuar edhe datat e ndeshjeve, 12, 15 dhe 18 nëntor, ndërsa përballjet do të vendosen më vonë dhe do të bëhen me dije për opinionin publik dhe median nga Federata Shqiptare e Futbollit.