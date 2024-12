Tetova nuk fshihet: Ndaj Partizanit synojmë fitoren dhe marrjen e kreut të Superiores

Java e 16-të e Superiores ofron përballje mjaft interesante, mes të cilave spikat edhe Partizani-Egnatia. Në kryeqytet do të luhet kjo sfidë, e cila vendos kundër njëri-tjetrit kryesuesit dhe ndjekësit më të afërt në klasifikimin aktual. Vetëm dy pikët epërsi, që kanë të kuqtë nga rrogozhinasit, i bëjnë këta të fundit dyfish të motivuar për të triumfuar, sepse trepikëshi sjell edhe kreun e renditjes. Një qëllim që nuk fshihet prej trajnerit Edlir Tetova, i cili në konferencën për shtyp deklaroi mes të tjerash.

Vetëm pak ditë përgatitje nga ndeshja e fundit, ndryshe nga zakonisht. Si vjen Egnatia në përballjen me Partizanin?

Kemi kaluar një javë shumë të mirë. Vijmë pas dy fitoreve, në Ballsh dhe ndaj Elbasanit. Ekipi ynë gëzon formë të mirë dhe jemi gati për ndeshjen ndaj Partizanit.

Nisur nga kalendari i ngjeshur, a do të bëni rotacione në formacion?

Duke filluar që nga ndeshja me Elbasanin, kishim tri mungesa. Ishte njëfarë rotacioni, përtej kartonëve dhe gjendjes jo të mirë të Xhemajlit. Tani i kemi të gjithë gati dhe besoj se formacioni do të jetë i plotë. Do të shikojmë me kujdes gjendjen e Malotës, që doli i dëmtuar nga ndeshja e fundit. Do vendosim sot për gjithçka.

A keni mungesa për shkaqe të tjera?

Jo, nuk kemi as të pezulluar. Është vetëm çështja e Malotës, të cilin do ta shohim sot dhe do të vendosim.

Si e shihni transfertën me Partizanin?

Është një fushë e vështirë, sepse terreni është sintetik. Gjithsesi, këto fusha tashmë nuk janë tabu, sepse në kësi terrenesh po stërvitemi.

Jeni të dytët në renditjen aktuale, vetëm 2 pikë pas Partizanit kryesues. A e shihni këtë përballje direkte si momentin ideal për t’i parakaluar “demat e kuq”?

Do të jetë ndeshje e bukur, luan vendi i parë me të dytin. Sigurisht që janë dy pikë diferencë, ndaj do të mundohemi për revansh. Do të bëjmë një ndeshje të kujdesshme.

Sa i përket sulmit, të dyja skuadrat keni shënuar numër të njëjtë golash, 19. Ju keni pësuar 2 gola më shumë. Cili repart mendoni se do ta bëjë diferencën në këtë ndeshje?

Grupi do ta bëjë diferencën. Ai që do gabojë më pak, do të dalë nga fusha e lojës me kokën lart.

Edhe sezonin e kaluar keni rivalizuar ethshëm me Partizanin për titullin, në fund triumfuat ju. Po këtë kampionat, si e parashikoni betejën e titullit?

Është shumë shpejt, akoma nuk jemi në gjysmën e kampionatit. Mendoj se skuadrat drejt katërshes së parë e kanë marrë rrugën, megjithatë asgjë nuk është e vulosur. Ka edhe skuadra të tjera që do të rivalizojnë, kështu që le të presim fundin.

Te Partizani po përfliten largime të rëndësishme në merkaton e dimrit, si Hadroj dhe Rrapaj. Po te ju, çfarë duhet të presim nga merkatoja e janarit, a keni bërë plane?

Me skuadrën kundërshtare nuk jam marrë, informacionin e kam shumë të pakët. Te skuadra ime grupi po hyn në rrjedhën e lojës që dua si trajner. Mendoj se nuk do të ketë largime, për faktin se lojtarët janë në kontratë, megjithatë do të presim janarin për të dhënë një informacion më të saktë.

Në ndeshjen e fundit me të kuqtë jeni mposhtur 2-0 në Rrogozhinë. A është momenti i “hakmarrjes” kësaj here?

Jemi 9 ndeshje larg nga ajo, së cilës i referoheni. Tani ekipi ynë ka tjetër fytyrë, megjithatë do të kërkojmë maksimumin nesër.

Në 19 ndeshje direkte në total me Partizanin, skuadra rrogozhinase ka fituar 4 herë, ka humbur 7 herë dhe barazuar 8 herë. A ju bën ky bilanc të ndiheni inferiorë ndaj të kuqve?

Inferiorë jo, të mobilizuar ndoshta më shumë. Ky do të jetë fokusi ndoshta kryesor.