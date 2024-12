Al-Khelaifi kundër kritikëve: Sipas mendimit tim, kemi trajnerin më të mirë në botë për momentin

Nasser Al-Khelaïfi i ka dhënë një mbështetje të fortë Luis Enrique, trajnerit të PSG-së, për rezultatet e arritura gjatë muajve të parë në Paris. Në një intervistë për “Sky Sport DE”, ai deklaroi: "Sipas mendimit tim, ne kemi trajnerin më të mirë në botë në këtë moment. Ai po ndërton një projekt për të ardhmen. Rezultatet janë të rëndësishme, por jemi të përqendruar te projekti ynë".

Sheiku nga Katari e bëri këtë deklaratë para se të diskutonte strategjinë e transferimeve të klubit, që tani iu jep prioritet talenteve të reja në vend të yjeve të paguar shumë. Në këtë kategori të fundit bie padyshim Salah, mbërritja e të cilit në Francë u përjashtua nga vetë Al-Khelaïfi:

“Ka shumë zëra për lojtarët, por ne jemi mjaft të qartë. Kemi një nga skuadrat më të reja në Europë, në mos më të renë, me një moshë mesatare prej 22.5 vitesh. Po ndërtojmë një skuadër për të ardhmen me trajnerin tonë të madh. Kemi një plan afatgjatë me këtë skuadër dhe me këtë trajner. Lojtarët tanë janë të bashkuar, është një grup fantastik, me atmosferë të shkëlqyer.

Gjithmonë ka zëra në media, duan të shesin lajme. Personalisht besoj te projekti ynë, sistemi ynë, trajneri ynë dhe plani ynë".