Neuer merr kartonin e pare të kuq në karrierë në moshën 38-vjeçare!

GJERMANI – Manuel Neuer ka qenë një ndër emrat e portës që ka pasur ndikim të madh në ndryshimin e rolit të portierit ndër vite. Daljet e tij nga zona, apo loja me këmbë e gardianit gjerman, kanë bërë që shpesh të përdoret si shprehje “dalje si e Neuer”. Por këtë herë portieri e ka tepruar me daljen e tij nga zona në ndeshjen e Kupës së Gjermanisë ku Bayern Mynihut ishte përballë Bajer Leverkusen.

Në minutën e17-të të ndeshjes, ai la zonën e tij për të tentuar të ndalte Frimpong, i cili po mundohej të nisej drejt portës. Një dalje e tepruar e portierit, pasi futbollisti kundërshtar nuk ishte i vetëm dhe kishte pranë mbrojtës.

Por mbi të gjitha, edhe një ndërhyrje me shumë vonesë e portierit, i cili u përplas me Frimpong duke shkaktuar një faull që i solli si ndëshkim kartonin e kuq, duke lënë për një pjesë të madhe të ndeshjes ekipin e tij me një futbollist më pak.