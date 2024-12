Marotta: A mund t’i arrijë Interi majat e Champions-it? Kjo është në ADN-në e klubit tonë

Presidenti i Inter-it, Giuseppe Marotta, ka folur me rastin e "Gran Galà del Calcio". Ishte e pashmangshme për drejtuesin e lartë të zikaltërve që të mos ndalej tek incidenti i së dielës, ku Edoardo Bove pësoi kolaps shëndetësor gjatë ndeshjes kundër Interit:

"Ishte një moment i madh ankthi, për fat të mirë jo dramatik deri në fund. E përjetuam me shqetësim të madh. Lajmet që vinin gradualisht na qetësonin, por gjendja emocionale e trajnerit, lojtarëve dhe drejtuesve ishte me të vërtetë shumë e ngarkuar. Siç thashë edhe dje, bota e futbollit tregoi se është shumë e bashkuar.

Përballë një ngjarjeje të tillë, të dyja ekipet vendosën të mos luajnë, një vendim tërësisht i kuptueshëm. Tashmë lajmet janë më pozitive dhe shpresojmë që ta katalogojmë këtë episod si dramatik, po, por në fund të fundit me fat".

Ambiciet e Interit: "Kemi një ecuri të kënaqshme; po marrim pjesë në dy kompeticionet ku jemi të angazhuar me rezultate të mira. Së shpejti do të fillojë Superkupa dhe më pas Kupa e Italisë. Si Inter, e dimë që duhet të përballemi me të gjitha angazhimet në nivelin më të lartë, dhe kjo është ajo që po bëjmë".

A mund të arrijë Interi në majat e Champions-it, siç thonë shumë italianë: "Është në ADN-në e një klubi të madh që gjithmonë të synojë arritje të rëndësishme. Pas një periudhe vështirësish, ne u rikthyem në majë.

Kërkuam të fitonim finalen, nuk ia dolëm, por përfituam një përvojë të shkëlqyer. Duam ta jetojmë Champions League si një fenomen që mund të na çojë shumë lart, duke e bërë këtë me respekt për kundërshtarët, por gjithashtu me ndërgjegjësim për aftësitë dhe forcat tona".