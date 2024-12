Drejtori i Bayernit i mban tifozët me ‘gajret’: Ja situata me rinovimet e Musiala dhe Kimmich

Christoph Freund, drejtori sportiv i Bayern Munich, ka folur në konferencë për shtyp, duke bërë një përmbledhje të situatës dhe përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në lidhje me mundësinë e blerjes së një sulmuesi rezervë në janar: "Jemi plotësisht të bindur për ekipin tonë.

Sigurisht, Harry është një lojtar i veçantë dhe nuk mund të zëvendësohet me një lojtar të të njëjtit nivel. Nuk mund të përballojmë të angazhojmë një tjetër Harry Kane. Siç ka thënë trajneri, kemi opsione brenda ekipit dhe jemi shumë mirë të pajisur në sulm".

Freund gjithashtu ka përditësuar bisedimet për rinovimin e kontratave të Jamal Musiala dhe Joshua Kimmich: "Jemi duke diskutuar në mënyrë të mirë. Natyrisht, dëshira jonë është t’i përmbyllim marrëveshjet sa më shpejt të jetë e mundur, por gjëja më e rëndësishme është që në fund të kemi rezultat pozitiv dhe të arrijmë zgjatjen e marrëveshjeve. Nuk ka rëndësi nëse ndodh një javë më herët apo tri javë më vonë. Jemi optimistë në të dyja rastet".

Edhe Kimmich ka folur për të ardhmen e tij në ZDF, duke specifikuar kohën kur do ta marrë vendimin: "Nuk do të pres deri në verë. Do të ulem në dimër dhe do të përpiqem të shoh panoramën e përgjithshme. Në janar do të marr vendimin e duhur". Një mesazh shumë i qartë i dërguar drejtuesve të klubit. Ata, nga ana tjetër, sigurojnë se prej kohësh janë duke punuar për të arritur një marrëveshje të re.