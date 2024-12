Ku shkojnë me pushime të pasurit? 23 destinacionet kryesore luksoze. Ndoshta keni qenë dhe ju

Ku shkojnë me pushime miliarderët? Cilat plazhe preferojnë? Kur paratë nuk janë problem, asgjë në planet nuk është e paarritshme… Ja destinacionet kryesore luksoze në mbarë botën Safari në Kenia, resorte në Maldive, kroçera në Karaibe, arratisje në Paqësorin Jugor - The Times paraqet destinacionet më të mira për të mburrur dhe shpenzuar paratë tuaja ashtu si bëjnë të pasurit. 1. Japonia Japonia ka shumë momente luksoze në rezervuar. Nga zhytja në një hotel në majë mali dhe soditja e tempujve të shenjtë në Kioto e deri te përjetimi i një ceremonie private çaji në Nara. Për diçka më wild, ikni në plazhet e pacenuara të Okinawas ose drejtohuni në veri për të parë kafshë të egra dhe të bëni ecje në ishullin e pak vizituar të Hokkaido. Ose kënaquni me stil në restorantet sushi të Tokios me yje Michelin, butikët e stilistëve dhe hotelet luksoze të Tokios. Treni Bullet, një nga më të shpejtë në botë, është gjithashtu një opsion. 2. Arkipelagu i Svalbardit Pak prej nesh do të arrijnë të shkojnë në Polin e Veriut, por ju mund të afroheni shumë duke vizituar arkipelagun e largët, të ngrirë norvegjez të Svalbard, i cili është lart në Rrethin Arktik dhe i mbuluar me borë për pjesën më të madhe të vitit. Janë të disponueshme ture të ndryshme aventureske në ishull, kryesisht duke përdorur qytetin kryesor të ishullit, Longyearbyen, si bazë për bizneset që operojnë në vendndodhje. Ju do ta kaloni kohën tuaj duke lëvizur me slita, duke ecur mbi borë, duke lundruar me kajak në gjire të ngrira dhe, sigurisht, duke kërkuar për kafshë të egra, duke përfshirë arinjtë polarë – Me pak fat, Dritat e Veriut do të shfaqen gjithashtu. 3. Dubai Është e pamundur të flasim për pushime luksoze pa përmendur Dubain. Xhevahiri i kurorës së Emirateve të Bashkuara Arabe po gëlon nga luksi. Pjesa më e madhe e qytetit u ndërtua në 50 vitet e fundit, kështu që çdo gjë ka atë ndjesinë e shndritshme dhe të re. Hotelet janë të pakrahasueshëm, me suita luksoze, SPA të vlerësuara me çmime dhe ushqime të shkëlqyera në bollëk. Rrokaqiejt e Dubait që sfidojnë gravitetin duhet të shihen për t'u besuar. Burj Khalifa, ndërtesa më e lartë në botë, është mbresëlënëse. 4. Karaibe Karaibet me diell është prej kohësh destinacioni ideal për pushime luksoze. Me kaq shumë ishuj të mahnitshëm për të zgjedhur, vendimi se ku të stacionoheni mund të jetë i mundimshëm. A do të jetë Shën Lucia malore, ku do të hasni disa nga peizazhet më të bukura në Karaibe? Apo do të marrë votën tuaj Barbados i mbushur me yje? Vendet e saj historike, plazhet e arta dhe hotelet luksoze janë padyshim të vështira për t'u mposhtur. Po Xhamajka, shtëpia e reggae dhe ishulli ku Ian Fleming shkroi romanet origjinale të Bond? Ose ndoshta do të preferonit ishujt ultra slim të St Barts dhe Turks and Caicos – zgjedhja e të famshmëve. Mund të mos ju duhet të zgjidhni fare: një lundrim në Karaibe ju jep mundësinë të eksploroni shumë ishuj, duke përfshirë ato më pak të njohur si Curacao, Guadeloupe dhe St. Maarten. 5. Bali Atmosfera e relaksuar e Balit, plazhet e pacenuara dhe tempujt mistikë e kanë bërë atë sinonim të arratisjeve luksoze. Pavarësisht nëse jeni duke fjetur në një vendstrehim luksoz, në një vendpushim bregdetar ose në një vilë më vete, do të gjeni një pjesë të parajsës. Qyteti malor i Ubudit është një vend i mrekullueshëm për tu zhytur kulturën tradicionale balineze, ndërsa admironi pyjet e harlisur, orizoret dhe vendet si Pylli i Majmunëve të Shenjtë, shtëpia e më shumë se 1.200 majmunëve. Në Seminyak do të gjeni disa nga plazhet më mahnitëse në ishullin indonezian, së bashku me zonat moderne të plazhit dhe butikët ekskluzivë të modës. Për luks maksimal, drejtohuni në Gjirin Jimbaran, i quajtur shpesh 'Beverly Hills of Bali' për shumë hotele luksoze aty pranë. 6. Seychelles Nuk është e vështirë të kuptosh pse ky arkipelag i Oqeanit Indian është i preferuari i të pasurve dhe të famshmëve. Të përbërë nga rreth 115 ishuj, nga të cilët vetëm një pjesë e vogël janë të banuara, Seychelles janë plot me plazhe të bardha dhe dete aq blu sa duken sikur janë fotografuar. Çmimi i madh është Plazhi Makalawena, ku limane të bardhë gati për kartolina janë në fund të një rruge të pistë dhe një shëtitje 30-minutëshe nëpër rrjedhat e llavës. Përndryshe, provoni të ngjiteni në qendrën vullkanike të ishullit dhe në Parkun Kombëtar të Vullkaneve të Hawait, ku mund të shikoni yjet në Mauna Kea, shtëpia e observatorëve të ishullit, ose të ecni në Kilauea. 11. Fixhi Ishujt Fixhi janë një vend i mrekullueshëm për disa përkëdhelje polineziane. Ju nuk do të dëshironi të qëndroni gjatë në ishullin kryesor të Viti Levu: arkipelagët më të largët, si ishujt Mamanuca dhe Yasawa, janë vendi ku është veprimi qiellor. Disa janë të arritshme me varkë, ndërsa të tjerat mund të arrihen vetëm me hidroavion - ose me varkë - një udhëtim emocionues mbi shkëmbinjtë koralorë dhe lagunat e kaltra që ia vlen bileta në vetvete. Zgjidhni një vilë lundruese në Likuliku Lagoon Resort ose merrni atolin tuaj privat diku si Royal Davui Island Resort ose Tadrai Island Resort. 12. Australi Nëse jeni duke kërkuar për plazhe epike, asgjë nuk e kalon Oz. Më të famshmit janë të përqendruar në jug-lindje dhe lindje, me Gold Coast të Queensland-it ndoshta më i famshmi nga të gjithë. Qytetet bregdetare të freskëta dhe të pyllëzuara të Bayron Bay dhe Noosa mburren të dyja me plazhe kryesore mahnitëse, si dhe me një sërë limanesh delikate dhe harqe të arta pothuajse të shkreta, të aksesuara nëpërmjet shtigjeve të natyrës të infektuara nga kafshët e egra. Për plazhe më të qeta dhe të zbrazëta, Australia e Jugut dhe ajo Perëndimore janë opsionet më të mira: ju mund të vozisni fjalë për fjalë me muaj këtu dhe të gjeni plazhe të reja çdo ditë. 13. Kamboxhia Kamboxhia është zakonisht e njohur për akomodimin e saj për çanta shpine, jo për skenën e saj luksoze – por vendpushimet e reja po e ndryshojnë këtë. Provoni Six Senses Krabey Island, me kuzhinë aromatike kamboxhiane dhe një banjë buzë lumit, ose Zannier Hotels Phum Baitang, një kompleks akomodimi pranë tempujve të famshëm të Angkor Wat. Mos u ngecni në pikat e nxehta turistike - ka dhjetëra tempuj për t'u vizituar ku shumica e vizitorëve nuk guxojnë kurrë, për të mos përmendur shumë plazhe dhe ishuj që ia vlen të eksplorohen. 14. Kosta Rika Pylli tropikal i Kosta Rikës është një nga vendet më të larmishme në planet, dhe nëse doni të dalloni kafshët e egra, është parajsa. Vendi ka disa shtëpi të shkëlqyera në pyjet e shiut, ku mund të zgjoheni dhe të shikoni majmunët ulëritës, tukanet, macaws dhe hummingbirds nga komoditeti i ballkonit tuaj. Provoni Casa Corcovado për një atmosferë në xhungël, Origins Lodge për luks dhe Pacuare Lodge për metodën më dramatike të mbërritjes - ju mbërrini me vozitje në një trap të ujit të bardhë. 15. Tahiti Askund nuk është më i përshtatshëm për të kënaqur Robinson Crusoe-n tuaj të brendshëm sesa Tahiti – ose më konkretisht Bora Bora, ku do të gjeni disa nga vendpushimet më të bukura kudo në Paqësorin Jugor. Bungalot me pishina private, jahte private, bankete në plazh, bungalot mbi ujë në Instagram - do t'i gjeni të gjitha këtu dhe më shumë, për sa kohë që jeni të lumtur të paguani. Për një atmosferë më lokale dhe një pasqyrë më të mirë në kulturën Tahitian, drejtohuni në ishujt e afërt të Moorea ose Rangiroa. 16. Antarktidë Harrojini hotelet me shtatë yje: një lundrim në fund të tokës është aq ekskluziv sa mund të jetë. Së pari, duhen mosha për të arritur atje (prit një udhëtim tre-katër javësh vajtje-ardhje nga deti) dhe është jashtëzakonisht e shtrenjtë (pako nga rreth 12,000 euro që variojnë deri në 60,000 e lart). Shumica e anijeve të lundrimit nisen nga Ushuaia dhe kalojnë kalimin famëkeq Drake përpara se të eksplorojnë majën veriore të kontinentit. Varkat e zodiakut lundrojnë drejt gjireve të largëta ku mund të shikoni jetën e egër dhe madje të dilni në akullin e Antarktidës. Nëse mund ta përballoni, ky është përkufizimi i një udhëtimi një herë në jetë. 17. Cote d'Azur, Francë Riviera franceze ka qenë prej kohësh sinonim i jetës së lartë, dhe megjithëse mund të mos shfaqë më epokën e xhazit të F Scott Fitzgerald dhe të tjerëve, është ende një vend me stil. St Tropez është zgjedhja klasike, dikur një fshat i thjeshtë peshkimi, tani një enklavë bregdetare për të pasurit, me hotele luksoze dhe restorante me yje Michelin. Admiruesit preferojnë Antibes, të mëdhenjtë shkojnë në Monako, adhuruesit e filmave në Kanë dhe të gjithë të tjerët në Nice për t'u bërë banja dielli në Promenade des Anglais. Për t'i shpëtuar trafikut të verës, bëni një udhëtim me varkë në një nga ishujt bregdetar, si Îles de Lérins ose Île de Porquerolles. 18. Kenia Kenia është shtëpia e disa prej shtëpive më të pabesueshme të safarit në Afrikë: vende si Angama Mara në buzë të Luginës Rift me pamje nga Rezerva Kombëtare Maasai Mara dhe kampi i stilit të cilësisë së mirë të Cottar's Safaris. Shkoni në një safari private me xhip me guida lokale për të dalluar luanët, leopardët, rinocerontët dhe elefantët, bëni një piknik në shkurre, kthehuni në kamp për një trajtim spa dhe një darkë të shijshme të gatuar nga shefi juaj personal, më pas kthehuni në muzg për më shumë kafshë takimet. Ju do të keni nevojë për xhepa të thellë, por nuk ka asnjë përvojë tjetër në tokë që të krahasohet me këtë. 19. Ishujt Galapagos Ishujt Galapagos janë një arkipelag ku Nëna Natyrë ka nxjerrë në pah të gjitha idetë e saj më të egra: iguanas që noton, breshkat gjigante, gaforret e ylberit, rrezet gjigante manta dhe gjinjtë me këmbë blu, për të përmendur disa. Qasja në parkun kombëtar kontrollohet me kujdes, kështu që mënyra më e mirë për të vizituar është të hipni në një lundrim të organizuar – dhe ka disa… bukuri për të zgjedhur. Ekskursionet në breg udhëhiqen nga natyralistë të licencuar dhe ka shumë aventura - nga ecja mbi rrjedhat e llavës deri te zbulimi i breshkave gjigante nëpër drithëra. 20. Liqeni i Komos, Itali Që nga koha romake, ky liqen malor italian ka qenë vendi i zgjedhur për aristokratët, zotërinjtë dhe elitën evropiane kur kërkojnë një shtëpi pushimi veror – dhe gjërat nuk kanë ndryshuar shumë (disa nga njerëzit më të pasur në botë kanë shtëpi këtu, dhe është një nga vendet e preferuara të pushimeve të George Clooney). Në brigjet e liqenit vishen pallate dhe vila, shumë prej të cilave janë shndërruar në hotele shumë elegante, si Grand Hotel Tremezzo. Che bella. 21. Butani Mbretëria e vogël malore e Butanit ka mbetur e kujdesshme për të përqafuar turizmin masiv: numri i vizitorëve është i kufizuar dhe një tarifë qeveritare mbulon akomodimin, aktivitetet dhe guidat, që do të thotë se ka pak çanta shpine që enden përreth, në kontrast të plotë me Nepalin aty pranë. Është një vend magjepsës, me një kulturë të pasur, komplekse, pamje malore të lë pa frymë dhe disa nga tempujt më mbresëlënës në botë. Ndoshta çuditërisht, ai gjithashtu ka disa hotele luksoze – të mishëruara nga Amankora, një vendstrehim luksoz 22. Patagonia Patagonia është natyra në formën e saj të papërpunuar: toka djerrë, akullnajat vezulluese, majat e mbuluara me borë dhe pumat. Është e vështirë për të arritur dhe ka pak hotele - por nëse jeni gati të shpenzoni, do të gjeni luks në shumë prona gjithëpërfshirëse si Tierra Patagonia. Ai ofron përkëdhelje që nuk përshtatet me peizazhin e egër: ushqime gustator, llixha, pishina të ngrohta dhe udhërrëfyes brenda shtëpisë për t'ju udhëhequr në një aventurë ecjeje ose për të gjetur vendin më të mirë për të parë perëndimin e diellit mbi Torres del Paine. 23. Tanzani Serengeti është legjendar në mesin e entuziastëve të safarit. Ka shumë shtëpiza safari të nivelit të lartë për të zgjedhur - më argëtuese janë qëndrimet luksoze me shkurre, si p.sh. Cherero Camp, i cili ofron tenda prej kanavacash të stilit safari me energji diellore në platforma të drurit të fortë, duke minimizuar gjurmët e tyre mjedisore dhe duke ofruar një pamje më gjithëpërfshirëse - dhe përvojë autentike – safari. Kënaquni në një seancë yoga në mëngjes, hipni në një xhip për turneun e parë privat të ditës, më pas kthehuni teksa dielli fundoset mbi savanë: është një safari nga fillimi në fund. Vendndodhja e largët e kampit e bën atë një vend ideal për të dëshmuar migrimin masiv vjetor të bletëve të egra, zebrës dhe gazelës nëpër fushat e Serengetit. /noa.al