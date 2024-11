6 ndeshje radhazi pa fitore, Guardiola i zemëruar: Çfarë duhet të bëjmë? Të qajmë, sepse nuk është Rodri…?!

"Do të kthehemi vetvetja, jam i sigurt për këtë. Nuk e di se kur, por kjo është e vërteta”. Pep Guardiola siguroi gazetarët në konferencën për shtyp se momenti i vështirë që po përjeton Manchester City është vetëm një fazë e përkohshme, e ndikuar nga dëmtimet dhe disa të papritura.

Ai theksoi se nuk ka kuptim të merresh me mungesat apo justifikimet. Duhet një zgjidhje dhe trajneri i City po punon për këtë prej kohësh, shumë përpara 5 disfatave radhazi dhe barazimit të fundit zhgënjyes ndaj Feyenoord në Ligën e Kampionëve (3-3).

Vetëkuptohet që përballja direkte me Liverpool-in, i cili kryeson renditjen, është thelbësore për ta kthyer situatën në favor në garën për titull. Ndërkohë, përballë gazetarëve, Guardiola shfrytëzoi momentin për t’u çliruar nga peshat e kritikave të ashpra të ditëve të fundit:

"Njerëzit pyesin: Pse Pep nuk shkarkohet? Për gjithçka që kemi bërë vitet e fundit, mendoj se kam një farë kredibiliteti… Cila skuadër në botë mban të njëjtin nivel për 10 vite? Më thoni një. Nuk ka as në NBA, as në tenis, as në ndonjë sport tjetër. Nuk do të gjeni ekipe që kanë performuar si ne për kaq gjatë".

Për sa i përket rinovimit të fundit të kontratës, që do ta mbajë në stolin e “Etihad” edhe për dy vite të tjera, ai tha: "Më vjen keq. E kërkova këtë mundësi, këtë sfidë. Nuk dua të largohem, dua ta ndërtoj këtë skuadër.

Ditën që prania ime nuk do të jetë pozitive, do të jem i pari që do të largohem. Çfarë duhet të bëjmë tani? Të qajmë sepse Rodri mungon? Apo sepse mbrojtësit qendrorë kanë qenë jashtë për një kohë të gjatë? Jo. Duhet të gjej një zgjidhje dhe po e kërkoj çdo ditë".