Vasilika Vjero largohet nga posti i zv.ministres së Financave

Vasilika Vjero është liruar nga detyra e zv.ministres së Financave. Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të Qeverisë. Përpara se të emërohej zv.ministre, Vjero ka qenë Drejtore e Përgjithshme e Tatimeve. Vjero mbante pozicionin e zv.ministres prej vitit 2020. “Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave V E N D O S I: Znj. Vasilika Vjero, zëvendësministër i Financave, lirohet nga kjo detyrë. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”, thuhet në njoftimin zyrtar.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd