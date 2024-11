Aksidenti i trefishë në Fushë-Milot, policia njoftim zyrtar: Të plagosurit janë nisur drejt Traumës

Një aksident i rëndë ndodhi në Fushë-Milor këtë të diel. Tre automjete janë përplasur më njëra-tjetrën, dhe për pasojë janë plagosur tre persona.

Sipas njoftimit të policisë, tre të plagosurit janë transportuar drejt Spitalit të Traumës, ndërsa mësohet se janë jashtë rrezikut për jetën.

Drejtuesi i automjetit, shtetasi me iniciale A. B., 38 vjeç, banues në Kurbin, u shoqërua në Komisariat për veprime të mëtejshme.

“Në Fushë- Milot, automjeti me drejtues shtetasin A. B, është përplasur me automjetin me drejtuesen shtetasen J. M. dhe me automjetin me drejtues shtetasin A. Sh.

Si pasojë janë dëmtuar pasagjerët në automjetin e shtetasit A. Sh., konkretisht shtetasja Z. H., 40 vjeçe, dhe shtetasja L. B., 40 vjeçe, si dhe shtetasi A. R., 48 vjeç, banues në Gjilan, Kosovë, të cilët janë transportuar në Spitalin e Traumës Tiranë, për ndihmë mjekësore, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.”, thuhet në njoftimin e policisë.