Udhëheqësi i Veriut Kim Jong-un akuzon Shtetet e Bashkuara për përshkallëzimin e tensioneve dhe paralajmëron për rrezikun e luftës bërthamore

Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un ka akuzuar SHBA-në për përshkallëzimin e tensioneve dhe provokimeve, duke thënë se gadishulli Korean tani – më shumë se kurrë – përballet me rrezikun e një lufte bërthamore, citon noa.al agjencinë shtetërore të lajmeve KCNA.

Duke folur në një ekspozitë të mbrojtjes në Phenian dje, Kim tha se kishte kërkuar negociata me Uashingtonin, por rezultati konfirmoi politikën "agresive dhe armiqësore" të SHBA-së kundër Koresë së Veriut.

Kim Jong Un theksoi nevojën për të zhvilluar dhe modernizuar sistemet e armëve të Koresë së Veriut, ndërsa u zotua të vazhdojë zhvillimin e aftësive mbrojtëse të vendit për të forcuar pozicionin e tij strategjik.

Sakaq Perëndimi akuzon Phenianin se ka dërguar mijëra ushtarë në Rusi, të cilët tashmë po luftojnë në Kursk.

Prania e ushtarëve të Koresë së Veriut nuk është konfirmuar as nga Pheniani dhe as nga Moska. Koreja e Veriut, megjithatë, njoftoi në fund të tetorit se çdo instalim trupash do të ishte "në përputhje" me ligjin ndërkombëtar.

Dy aleatët janë të lidhur me një traktat të mbrojtjes reciproke, të cilin ata e ratifikuan së fundmi.

"Kim i dërgon Putinit armët e tij më të mira"

Sipas analistëve, përshpejtimi i testeve të armëve të Koresë së Veriut mund të ketë qenë një fazë paraprake për dërgesat e reja të armëve në Rusi.

Angazhimi në rritje i Phenianit ndaj Moskës e ka shtyrë Seulin të ndryshojë qëndrimin e tij ndaj luftës në Ukrainë, duke mos përjashtuar më dërgesat e drejtpërdrejta të armëve në Kiev.

Në të njëjtën kohë, raportet e fundit perëndimore vlerësojnë se Pheniani do t’i dërgojë Rusisë armët e saj më të mëdha.

Këto ditë është publikuar një foto që dyshohet se tregon dy sisteme artilerie M1989 Koksan 170 mm duke u transportuar me tren në Krasnoyarsk të Siberisë.

Kujtojmë gjithashtu se, pak ditë më parë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës hodhi "merkurin" e tensionit global në stratosferë, duke autorizuar Kievin të lëshojë raketa amerikane me rreze të gjatë.

Kjo u pasua nga tensionet e mëdha të një dite më parë nga ana e Britanisë dhe Gjermanisë, për të arritur tek përgjigja ruse dhe fjalimi i Putinit, i cili tha në mënyrë të drejtpërdrejtë se lufta në Ukrainë po kthehet në një luftë globale.