Parashikimi i motit/ Vranësira dhe reshje shiu, në zonat malore do të ketë reshje dëbore

Territori shqiptar do të vijojë nën ndikimin e vranësirave të dendura duke gjeneruar reshje shiu me intensitet mesatar dhe lokalisht intensivë, ku herë pas here prite reshje në formë shtrëngate.

Në zonat e thella malore do të ketë reshje dëbore, shira më të dendur do të ketë në veriperëndim dhe jugperëndim të territorit ndërsa dëbora më e theksuar do të jetë në skajin verior dhe verilindor.

Temperaturat e ajrit do të rriten si në mëngjes edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 1°C vlera minimale deri në 22°C vlera maksimale në rang territori.

Era do të vijojë e fortë si në tokë dhe në det duke arritur shpejtësinë mbi 70 km/h nga drejtimi jigor, për pasojë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të gjenerohet dallgëzim mbi 5 ballë.