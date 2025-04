Mot i kthjellët, por i ftohtë/ Si priten të jenë temperaturat gjatë ditës

Depërtimi i masave ajrore të ftohta me origjinë kontinetale do të diktojnë kushtet atmosferike në vendin tonë; duke sjellë mot të kthjellët, por të ftohtë.

Më të theksuara kthjellimet do të jenë në bregdet dhe zonat e ulëta ndërsa më kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të paraqitet moti në zonat malore përgjatë shtrirjes Lindore, megjithatë nuk priten reshje.

Parashikohet që orët e pasdites dhe në vijim; të sjellin dobësim të ndjeshëm të vranësirave edhe në zonat malore duke ri-kthyer motin e kthjellët.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie në orët e mëngjesit, por rriten maksimumet duke luhatur vlerat ditore nga -4°C vlera më e ulët deri në 17°C vlera më e lartë në rang territori. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 45 km/h nga drejtimi Verior – Verilindor duke sjellë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit dallgëzim 2 – 3 ballë.