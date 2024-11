Ronaldo: Tërheqja ime nga futbolli? Mund të ndodhë brenda një apo dy vitesh, nuk e di…

Cristiano Ronaldo ka dhënë një tjetër shfaqje brilant në karrierën e tij. Një moment që ka të ngjarë të mbahet mend për një kohë të gjatë dhe gjithashtu shërbeu për të “çimentuar” më tej trashëgiminë e tij me kombëtaren e Portugalisë.

Po flasim për eurogolin e fundit, që Ronaldo e shënoi për të vulosur fitoren 5-1 ndaj Polonisë, duke siguruar vendin në çerekfinalet e “Nations League”.

Lojtari i Al-Nassr kishte shënuar tashmë me penallti në minutën e 72-të. Me dopietën e mbrëmshme, 39-vjeçari arriti totalin e 910 golave në karrierë, vetëm 90 gola larg shifrës së aspiruar prej tij, 1000.

Përveç kësaj, ai tani ka shënuar 5 gola në 5 ndeshjet e “Nations League”. Pas ndeshjes, ylli portugez foli për disa çështje: "Ishim më të fortë në pjesën e dytë, donim të fitonim sepse luanim në shtëpi, para tifozëve tanë. Hymë në fushë disi të ngarkuar, nuk ishim të kthjellët deri në golin e parë të Rafael Leaos. Që aty kontrolluam gjithçka, tifozët na ndihmuan shumë.

Numërimi mbrapsht deri në 1000 gola? Ditë pas dite. Më pëlqen t’i shijoj golat njëri pas tjetrit. Dua të shijoj momentin. Sinqerisht, nuk më shqetëson fare arritja e 1000 golave. Çfarë objektivash kam ende në futboll? Gjithçka ka të bëjë me argëtimin.

Planifikimi i tërheqjes nga futbolli? Do të ndodhë brenda një viti, dy vitesh, çfarëdo qoftë. Sinqerisht, nuk e them për shaka, mendoj vetëm të shijoj momentin. Do mundohem të luaj derisa ta shijoj futbollin. Ngrihem dhe shkoj në stërvitje e ndeshje i motivuar.

Kur nuk ndihem kështu, bëj përpara dhe them: Pse të tërhiqem. Nëse më pyetni nëse dua të arrij 1000 gola…, është normale ta aspiroj si arritje të pabesueshme. Sidoqoftë, nuk mendoj për këtë, nuk e kam obsesion. Unë mendoj ndeshje pas ndeshjeje.

Për tre muaj do të mbush 40 vjeç, por vazhdoj të argëtohem duke luajtur futboll. Kjo është ajo që bëj, veçanërisht në kombëtare, ku më pëlqen të luaj më shumë. Më pëlqen të luaj për ekipin kombëtar, të vij këtu në atdheun tim. Shënimi i golave ​​dhe performanca e mirë gjithashtu të ndihmon”.