Marotta nuk ia përton përgjigjen thumbuese presidentit të Milanit: Shpresoj t’i bëjë dy yje si ne sa më shpejt…

Përgjigja e Beppe Marotta për “goditjen” e Paolo Scaronit kundër Interit mbërriti menjëherë. "A ka thënë Scaroni se përfaqëson të vetmen skuadër të vërtetë në Milano? Varet nga çfarë këndvështrimi, – deklaroi presidenti zikaltër në margjinat e ndarjes së çmimit “Liedholm”.

– Nëse e vetmja skuadër e vërtetë në Milano përfaqësohet prej tij, kjo ndodh sepse ne përfaqësojmë diçka edhe më superiore. Sidoqoftë, nuk dua të shkaktoj polemika. Paolo është mik i imi, mbron klubin që përfaqëson dhe kjo duket normale. Nëse shikoni, kam dy yje (që nënkuptojnë 20 tituj kampioni në Serie A) në kravatën time. Shpresoj që edhe Milani t’i bëjë dy yje së shpejti…”

Mbi polemikat për VAR-in dhe protokollin pas Inter-Napoli…

Unë besoj se me teknologjinë situata po përmirësohet, gabimet e arbitrave janë zvogëluar. Nëse më duhet t’i referohem asaj që ndodhi të dielën dhe thirrjes së Conte, një person inteligjent dhe komunikues i shkëlqyeshëm, që sigurisht do të ketë objektivin e tij kur të flasë, më duhet të them se arbitri ishte shumë afër aksionit. Sigurisht që kishte kontakt fizik, këmba ishte lëvizur dhe për këtë arsye, për mendimin tim, ishte penallti. Më pas, nëse duhet të diskutojmë përdorimin më të mirë të VAR-it, në aspektin protokollar nevojitet një debat konstruktiv, që duhet bërë brenda sistemit të futbollit”.

Sipas jush, a donte Conte të zhvendoste fokusin dhe vëmendjen e tij?

Nuk e di, por nuk mendoj se ishte një episod vendimtar, për fat të keq. Ne mund të mendojmë për metodologjitë e VAR-it dhe përmirësimet e teknologjisë në dispozicion, por vendimmarrja e arbitrit duhet të jetë gjithmonë prioritet. Dhe e përsëris, në këtë rast për mua u mor vendim rigoroz.

Si mund të arrijë një menaxher deri në presidencën e Interit?

Një nga elementët është këmbëngulja, në konceptin e lidershipit. Mos u dorëzoni kurrë dhe jepni më të mirën tuaj. Vetëm kështu qëllimet tuaja janë të arritshme.

A nuk është Interi në nivelin e vitit të kaluar?

Performancat tona në Champions më duken shumë të respektueshme. Në kampionat jemi një pikë larg kreut. Edhe sezonin e kaluar ishim “gjuetarë”, ndërsa Juventusi ishte “lepur”, por tani Napoli është përpara. Ajo që ka ndryshuar në krahasim me sezonin e kaluar? Kemi një grup të vogël skuadrash që zënë me meritë vendet e para. Finishi është ende shumë larg, ka shumë ndeshje dhe shumë pikë në lojë. Tani për tani është thelbësore të qëndrojmë në krye.

Kush ju ka bërë më shumë përshtypje deri tani?

Nëse më duhet të analizoj paraqitjet e jashtëzakonshme, sigurisht Atalanta, Fiorentina dhe Lazio. Ka kaluar një kohë e gjatë që ato arrijnë me meritë në këto nivele.

Në një nivel nënndërgjegjie, a po fokusohet Interi më shumë te Champions League sesa te kampionati?

Unë besoj se një ekip i madh duhet t’i përgjigjet çdo gare, nuk ka dallim mes kampionatit dhe Champions League. Ne duam të jemi protagonistë gjatë gjithë rrugës, pastaj do të varet edhe nga kundërshtarët dhe nga çfarë arrijmë të demonstrojmë.