Tuci karikon kuqezinjtë para Çekisë: Nuk jemi këtu për veten, por kombin dhe flamurin

Kur kanë mbetur vetëm katër ditë nga sfida e parë e kombëtares kundër Çekisë (16 nëntor, ora 20:45), e vlefshme për "Nations League", kuqezinjtë vijojnë sipas programit stërvitjet dhe përgatitjet.

Dy lojtarët e kombëtares, sulmuesi Indrit Tuci dhe mesfushori Ylber Ramadani treguan në konferencën për media se si po shkojnë përgatitjet e kuqezinjve, ndërsa nënvizuan se janë të fokusuar fillimisht te ndeshja e parë.

I grumbulluar për herë të dytë me kombëtaren, Indrit Tuci vlerësoi çekët për lojën që bëjnë, ndërsa theksoi se kuqezinjtë po marrin masat e duhura për të dyja ndeshjet. Sulmuesi tregoi se është në gjendje të mirë fizike, gati për të dhënë maksimumin e tij, nëse trajneri i beson minuta në ‘Arena Kombëtare’.

Presion që mbetesh alternativë në sulm…

Presion nuk kam, por kam qejf, sepse është hera ime e parë që do të luaj në ‘Arena Kombëtare’ dhe stadiumi është ‘sold out’. Këtë e marr si motivim dhe jo presion. Nëse trajneri më beson, jam gjithmonë i gatshëm ta bëj punën time.

Sa do na ndihmojë fakti që ti e njeh Çekinë?

I njoh mirë, çekët kanë një stil loje që e pamë edhe në ndeshjen e parë. Janë fizikë, luajnë me topa të gjatë, ndaj do të bëjmë ç’është e mundur t’i ndalojmë. Duhet të jemi sa më luftëtarë në topat e dytë. Ata kanë një sulmues të gjatë dhe duhet ta mbulojmë sa më mirë. Shpresoj që ashtu sikurse në ndeshjen ndaj Gjeorgjisë, t’i neutralizojmë edhe çekët. Le të bëjmë një ndeshje të njëjtë dhe t’i kënaqim tifozët.

Si është gjendja juaj fizike?

Besoj se jam gati. Kam bërë të gjitha testet dhe analizat, më kanë dalë mirë. Mund të kem ndonjë shqetësim të vogël, por s’do të thotë asgjë. Këtu jemi për kombëtaren dhe duhet të japim gjithçka.

Çfarë prisni të ndryshojë skuadra në ndeshjen ndaj Çekisë?

Nuk janë pak 3 gola në 4 ndeshje. Po t’i shikojmë ekipet e tjera, kanë shënuar sa ne. Gjeorgjia ka bërë më mirë se ne. Ne kemi 6 pikë, aq sa kanë edhe dy ekipet e tjera. Nuk ka rëndësi sa gola shënon, nëse fiton ndeshjen 1-0, merr tri pikët dhe e ke kryer punën. Dëshira jonë është që të shënojmë gola dhe besoj se do t’ia dalim me sukses, sepse po stërvitemi mjaft mirë.

Cili është konkurenti’ juaj në kombëtare?

Unë kam ardhur në kombëtare që të jap më të mirën. Këtu nuk jemi në klub, ku mund të mërzitesh se pse nuk luan. Kombëtarja është komplet ndryshe, nuk je këtu për veten. Je për kombin, për flamurin. Duhet të japim maksimumin, aq minuta sa të jemi në fushë.

A ke pasur komunikim me lojtaret e klubit tënd, Sparta Praga?

Luaj vetëm me qendërmbrojtësin Vitig te Sparta. Ai ishte i grumbulluar me Çekinë, por u dëmtua. Për ne përbën avantazh, sepse është lojtar mjaft i mirë. Do t’i bënte shumë punë Çekisë. I uroj shërim të shpejtë, por më vjen mirë që nuk luan kundër nesh.

Ky do të jetë debutimi juaj në ‘Arena Kombëtare’, a e ke menduar golin?

Çdo ditë e mendoj. Para se të shkoj të fle, e mendoj golin dhe si mund ta shënoj. Objektivi im është që të jap më të mirën dhe ta ndihmoj ekipin. Goli është i mirë se ardhur, nëse vjen.

Si do të ndiheshe nëse do të shënoje para tifozëve në ‘Arena Kombëtare’?

Vetëm të luaj para ttifozëve tanë të zjarrtë është ndjenjë e veçantë, shpresoj shumë që ta shënoj edhe golin. Nuk ka rëndësi për mua, nëse shënon Ramadani do të jem dyfish më i lumtur.