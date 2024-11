Derbi i parë torinez për të, Motta shpalos objektivat si trajner: Nuk dua të jem kalimtar te Juventusi

Juventusi është në kërkim të vazhdimësisë në derbin e Mole. Të shtunën, në orën 20:45, skuadra e Thiago Motta do të përballet me Torinon në “Allianz Stadium”, në kërkim të fitores së dytë radhazi në kampionat, diçka që nuk ia ka dalë nga dy javët e para të Serie A. Trajneri bardhezi duhet të besojë ende te Conceiçao, Koopmeiners dhe Yildiz për të mbështetur Vlahovic në majën e sulmit, me Locatelli dhe Thuram në mes të fushës, edhe nëse nuk zbuloi shumë në lidhje me formacionin në konferencën për shtyp.

Si e prisni këtë derbi të parë torinez për ju?

Ndjesitë janë të mira, sepse e shoh ekipin në formë, me qëndrimin e duhur. Në prag të sfidave të tilla atmosfera është e veçantë, mendojmë këtu edhe tifozët tanë. Pra, duhet të japim maksimumin, të luajmë një ndeshje të madhe.

Çfarë është e veçantë për këtë “Derby della Mole”?

Rëndësia e një derbi dihet, qyteti e jeton atë intensivisht, ashtu si ne. Janë ndeshje të mira për t’u luajtur, ekstiston atmosferë e veçantë, të dyja skuadrat janë të vetëdijshme për rëndësinë. Ne do të duhet të luajmë një ndeshje të mrekullueshme për të dalë me tri pikët.

Si u kthye skuadra nga Lille në nivel fizik?

Shumë mirë, kemi pasur 3 ditë rikuperimi. Unë e shoh shumë mirë skuadrën, kam besim në angazhimin e të gjithëve, si nga fillimi, ashtu edhe gjatë ndeshjes. Do të hyjmë në ndeshje të karikuar 200%. Kjo vlen për cilindo që do të luajë, nga fillimi apo gjatë lojës.

Si ishte vizita e Bonuccit?

Folëm për të ardhmen e tij si trajner. E njoh prej kohësh, sepse kemi luajtur së bashku. Për ne, vizita e tij është privilegj. Në mbrojtje po punojmë mirë, por ende mund të besojmë në këshillat e tij.

A keni pasur mundësi të njiheni me qytetin?

Sinqerisht, nuk jetoj shumë në qytet. Sidoqoftë, ndihem i privilegjuar, sepse gjatë gjithë karrierës sime kam pasur fatin të jetoj në një qytet të bukur. Sot jam i privilegjuar të jem në një ekip të madh dhe të jetoj në një qytet të tillë kaq futbolldashës.

Cilat janë kërkesat për të patur shiritin e kapitenit të Juventusit?

Ky lojtar duhet të ketë gjithçka. Kapiteni duhet të tregojë se kush jemi ne tani.

Si është Douglas Luiz?

Douglas erdhi në Lille me kërkesën time. Dje nuk u ndje 100% dhe vendosa që të mos e rrezikoja. Nico nuk do të jetë në dispozicion. Milik dhe Bremer do të kenë nevojë për më shumë kohë. Adzic do të ketë nevojë gjithashtu për t’u vlerësuar.

Si i kujtoni derbet tuaj të kaluar?

Të gjithë i kam në zemër, janë të veçantë, sepse qyteti i jeton shumë. Janë sfida që gjithmonë dëshiron t’i fitosh, duhet të futesh në fushë me kokën e duhur, me dëshirë dhe ekuilibër emocional. Vetëm kështu mund të festoni në fund.

Si ju duket Torino?

E kaluara ka shumë pak rëndësi. E vetmja gjë që ka rëndësi është çfarë ndodh kur arbitri i bie bilbilit. Torino do të dëshirojë të konkurrojë, ne do të duhet të përpiqemi të imponojmë lojën tonë kundër një ekipi shumë të rrezikshëm në kundërsulm. Do të na duhet një ndeshje e shkëlqyer për të fituar.

Si është Locatelli?

Ai ka pasur momente të vështira në të kaluarën, por ka reaguar në mënyrën e duhur. Kjo që po bën tani është tërësisht falë tij. Ai dëshiron të luajë, ka konkurrencë të shëndetshme me shokët në stërvitje. E meriton të jetë startues.

Sa ndihet mungesa e Bremerit?

Të gjithë mund të japim diçka më shumë, duke nisur nga unë. Kur mungon një djalë si Gleison, i cili nuk flet shumë, por është shumë i rëndësishëm, të gjithë duhet të bëjmë diçka më shumë. Mungesa e tij ndihet, por nuk kemi çfarë bëjmë, duhet të vazhdojmë kështu.

Cilat janë ambiciet personale si trajner i Juventusit?

Sigurisht që nuk dua të jem kalimtar, por të qëndroj për shumë vite dhe të bëj mirë. Mbi të gjitha mendoj për jetën e përditshme, përpiqem të bëj gjërat e duhura, më të mirën për ekipin. Çfarëdo që të vijë, unë do të jem i lumtur.