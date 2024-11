Maignan: Nuk e kam mendjen fare te rinovimi, prioritet absolut është përballja me Real Madridin

Në konferencën për shtyp, në krah të trajnerit Fonseca, doli edhe portieri kuqezi, Maignan. Duke u fokusuar te sfida ndaj Real Madridit, “gardiani” francez bëri prognozën e tij.

Milani ka disa lojtarë me përvojë. Si e trajtoni këtë ndeshje?

Kjo ndeshje duhet të luhet me qartësi. Të kesh lojtarë me përvojë mund të ndihmojë, por ne duhet të luajmë me shpirt ekipor.

Një mbrëmje speciale ndaj një kundërshtari të fortë. A ka ndonjë lajm edhe në frontin e rinovimit me Milanin?

Rinovimi im nuk është gjëja më e rëndësishme tani, jam i fokusuar te ndeshja kundër Real Madridit. Duhet të jemi të qartë dhe të qetë në ndeshje, jam i fokusuar te rezultati pozitiv.

Si është marrëdhënia juaj me Mbappè në kombëtaren franceze?

Në këtë ndeshje do ta kem kundërshtar. Ne flasim gjithmonë. Kylian është një lojtar cilësor, edhe pse në fazë të vështirë për momentin. Nuk kam asnjë dyshim se ai do të bëjë mirë te Real Madridi.

Sa emocionuese mund të jetë të luajturit kundër Vinícius Junior apo Bellingham?

Futbolli për mua është gjithmonë adrenalinë. Ky sport më bën gjithmonë entuziast, dua të luaj kundër kujtdo, kështu që për mua gjëja më e mirë është të fitoj së bashku me shokët e skuadrës.

A ndihesh si një nga portierët më të mirë në botë?

Nëse nuk mendoj se jam më i miri, askush nuk do ta bëjë këtë për mua. Gjykoj se jam në “top 5” si portier, por ende duhet të përmirësohem. Megjithatë, prioriteti im është ndeshja ndaj Real Madridit.