E KRYER, pritet vetëm zyrtarizimi. Amorim do të jetë trajneri i ri i Manchester United

Manchester United është gati t’ia besojë drejtimin Ruben Amorim. Mediat britanike bëjnë me dije se është arritur edhe akordi përdfundimtar mes palëve, ndërsa pritet të bëhet zyrtarizimi i “martesës” së shpejti.

Klubi nga “Old Trafford” nuk ka pasur rrugë tjetër për të mbërritur te marrëveshja, veçse të paguante klauzolën e lirimit të trajnerit në fjalë te Sporting Portugal. Bëhet fjalë për klauzolën 10 milionë euro, e cila ishte strikte në kontratën aktuale të Amorim me kryeqytetasit luzitanë.

Duhet nënvizuar se ai i Manchester United nuk ishte stoli i parë i Premier League, me të cilin Amorim asociohej. Verën e këtij viti ai mund të kishte marrë drejtimin e West Ham, por klubi londinez preferoi të kthehej te Lopetegui.

Sipas “Daily Mail”, ky vendim nuk kishte ardhur për shkak të ndonjë problemi ekonomiko-financiar, por të dyshimeve të shprehura nga “Hammers” mbi përvojën e mëparshme të Amorim dhe mungesën e njohurive për futbollin anglez.

Një nga detajet e marrëveshjes mes Sporting dhe Manchester United ka të bëjë gjithashtu me mundësinë që Amorim t’i drejtojë edhe tri ndeshje të tjera të skuadrës aktuale (kundër Estoril dhe Braga në kampionatin portugez dhe Manchester City në Champions League).

Pra, deri në pushimin e ligave të ndryshme, për shkak të kualifikueseve të radhës të kombëtareve, Amorim do të drejtojë Sporting Lisbona, pastaj do të transferohet në Premier League. Ai do ta marrë detyrën e re në mes të muajit nëntor në “Old Trafford”. Deri më 11 nëntor do të vazhdojë Ruud van Nistelrooy si trajner i përkohshëm i Manchester United.