“SHBA-të janë një vend i pushtuar”, Trump premton program masiv dëbimi të emigrantëve

Donald Trump e ankoroi përpjekjen e tij për të fituar një mandat të dytë në Shtëpinë e Bardhë javën e ardhshme në frikën kundër emigrantëve në një tubim në Madison Square Garden, duke dyfishuar premtimin e tij për një program masiv dëbimi në ditën e parë për të kthyer mbrapsht një “pushtim emigrantësh”.

Ndërsa aleatët e ish-presidentit e mbrojnë atë kundër pretendimeve demokrate se ai është një “fashist” dhe një autoritar në pritje, bazuar pjesërisht në paralajmërimet e ish-shefit të tij të shtabit John Kelly, Trump të dielën dha një frazë që mund të parashikojë presidencën më ekstreme në historinë moderne nëse ai mund të nominuaren demokrate Kamala Harris më 5 nëntor.

“Shtetet e Bashkuara janë një vend i pushtuar”, tha Trump, ndërsa demokratët projektuan mesazhe në pjesën e jashtme të arenës së famshme të Nju Jorkut, duke lexuar “Trump lavdëroi Hitlerin”.

Tubimi i madh u cilësua si nisja e fazës përfundimtare të përpjekjes së Trump për të realizuar një nga rikthimet më të mëdha në historinë politike amerikane, pasi u përpoq të përmbyste rezultatin e zgjedhjeve të fundit dhe u largua nga detyra në turp në vitin 2021. Para se të fliste, disa nga mbështetësit kryesorë të ish-presidentit hodhën retorikë të bazuar në racë dhe vulgare. Ish-kandidati i Kongresit, David Rem, e quajti Harrisin “antikrishti” dhe “djalli”, ndërsa të tjerët e sulmuan Hillary Clinton si “të paligjshme” dhe të pastrehë. Komediani Tony Hinchcliffe e quajti Porto Rikon një “ishull lundrues mbeturinash”.

Fushata e Trump më vonë hodhi poshtë linjën, me zëdhënësen Danielle Alvarez duke thënë në një deklaratë për CNN, “Kjo shaka nuk pasqyron pikëpamjet e Presidentit Trump ose fushatën”.

Pjesa më e madhe e fjalimit të Trump ishte e mbushur me gënjeshtra dhe ekzagjerime, shkruan CNN. Ishte pikërisht lloji i retorikës që fushata e Harris beson se mund të nxiste votuesit e moderuar dhe republikanët e pakënaqur të zgjidhnin zëvendëspresidenten. Por ai përfaqëson gjithashtu një bast nga kandidati republikan se ai mund të largojë një pjesëmarrje të madhe bazë dhe të aktivizojë votuesit që normalisht nuk hedhin votat, por që pajtohen me politikën e tij të vijës së ashpër.

Nëse asgjë tjetër, ai sqaroi zgjedhjen me të cilën përballen votuesit në ditët në vijim, pasi Harris u premton amerikanëve se mund të lëvizin nga sjellja ekstreme e Trump që testoi sundimin e ligjit dhe kufizimet kushtetuese për presidentët gjatë mandatit të tij të parë.

Retorika e ashpër anti-emigrante e ish-presidentit renditet së bashku me demagogjinë më flagrante nga një figurë kryesore në çdo vend perëndimor që nga Lufta e Dytë Botërore. Por ai u plotësua gjithashtu nga një argument i mprehtë ekonomik që përfaqësonte fazën e dytë të fushës së mbylljes së Trump dhe synonte zhgënjimin e shumë amerikanëve që po luftojnë me çmimet e larta të ushqimeve, pavarësisht ftohjes së inflacionit.

“Do të doja të filloja duke bërë një pyetje shumë të thjeshtë: A je më mirë tani sesa ishe katër vjet më parë?” pyeti Trump. “Unë jam këtu sot me një mesazh shprese për të gjithë amerikanët: Me votën tuaj në këto zgjedhje, unë do t’i jap fund inflacionit. Unë do të ndaloj pushtimin e kriminelëve që vijnë në vendin tonë dhe do të kthej ëndrrën amerikane”. Ai tha gjithashtu se do të nxiste një kredi tatimore për “kujdestarët e familjes që kujdesen për një prind ose një të dashur”, pasi Harris zbuloi platformën e saj duke propozuar që Medicare të mbulojë kujdesin shëndetësor në shtëpi.

“Nëse Kamala Harris merr edhe katër vite të tjera, ekonomia jonë nuk mund të rimëkëmbet kurrë. Nëse fitoj, do të ndërtojmë shpejt ekonominë më të madhe në historinë e botës”, tha ai.

Ish-presidenti rrënjosi fushatën e tij të parë presidenciale në 2016 mbi retorikën nxitëse për emigrantët meksikanë. Tetë vjet më vonë, ai po sugjeron se migrantët janë drejtpërdrejt fajtorë për frustrimet ekonomike të qytetarëve, në një mendjemadhësi që është përdorur nga udhëheqësit e ekstremit të djathtë gjatë gjithë historisë.