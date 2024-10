Horoskopi i Paolo Fox e hënë 28 tetor 2024: Në derën e Dashit po troket dashuria, por…

Me horoskopin e Paolo Fox për të hënën 28 ​​tetor 2024, pavarësisht nëse jeni një shenjë më e rezervuar apo një nga më kokëfortët, këtë fillimjavë do të gjeni frymëzim dhe disa ide për të kapërcyer sfidat që ju presin. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në noa.al

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Nesër, i dashur Dashi, e pritshme që të jeni një burim i vërtetë energjie. Jeni gati për të nisur një javë të re, por kini kujdes: padurimi juaj mund t’ju shkaktojë probleme në punë. Horoskopi i Paolo Fox ju fton të merrni frymë thellë dhe të vlerësoni situatat me qetësi përpara se të veproni. Në dashuri, dikush mund të trokasë në derën tuaj, por do të varet nga ju që të vendosni nëse do ta prisni lajmin me zemër hapur apo do ta mbyllni menjëherë. Dëgjoni instinktet tuaja.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Fjala kyçe për ju, Demi, do të jetë durimi. Mund të ndiheni pak të frustruar nga situata që duket se nuk ndryshojnë, por horoskopi i Paolo Fox ju këshillon të rezistoni: çdo gjë ka kohën e vet. Në punë, bëni kujdes që të mos dëshironi domosdoshmërisht të impononi vizionin tuaj; një diskutim mund të lindë nga një interpretim i gabuar. Në dashuri, një surprizë e papritur mund të sjellë një frymë të freskët, por vetëm nëse jeni të gatshëm ta lini veten.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Nesër, të dashur Binjakë, do të jetë një ditë lajmesh. Ndikimi i yjeve ju bën kurioz dhe gati për të eksploruar shtigje të reja. Nëse jeni ndjerë pak të zhgënjyer gjatë fundjavës, filloni këtë javë me një notë të lartë. Horoskopi i Paolo Fox ju fton të mos humbisni përparësitë tuaja në punë, sepse rreziku i shpërndarjes është afër. Në dashuri, beqarët mund të kenë një takim të veçantë, ndërsa ata që janë tashmë në çift do të kenë shansin për të rindezur flakën.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Kjo e hënë është dita për të rregulluar ndjenjat, Gaforre. Horoskopi i Paolo Fox sheh njëfarë turbulence në marrëdhëniet tuaja, ndoshta për shkak të keqkuptimeve që keni pasur prej disa kohësh. Në vend që të mbani gjithçka brenda, përpiquni të flisni hapur me ata që ju rrethojnë. Në punë mund të vijnë lajme të rëndësishme që do të kërkojnë vëmendjen tuaj të plotë. Përqendrohuni dhe gjithçka do të jetë mirë.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luani, java juaj fillon me mbarësi. Jeni të emocionuar dhe gati për të provuar veten, veçanërisht në vendin e punës. Megjithatë, Paolo Fox ju fton t’i kushtoni vëmendje detajeve: ndonjëherë, në dëshirën tuaj për të bërë gjëra, ju lini jashtë elemente të rëndësishëm. Në dashuri do jetë një ditë e gjallë dhe beqarët mund të përjetojnë një moment intensiv. Nëse tashmë jeni në çift, jepini vetes pak ëmbëlsi shtesë me partnerin: keni nevojë për të.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

E dashur Virgjëreshë, është koha për t’u çlodhur dhe për t’i marrë gjërat filozofikisht. Jeni gjithmonë gati për të zgjidhur gjithçka dhe të gjithë, por horoskopi i Paolo Fox ju sugjeron të ngadalësoni dhe të mendoni edhe për veten tuaj. Në punë këshilla është të shmangni diskutimet e kota me kolegë kokëfortë: zgjidhni rrugën e kompromisit. Në dashuri, racionaliteti juaj mund të përplaset me nevojën e partnerit tuaj për dashuri; përpiquni të lini pak më shumë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja, për ju kjo e hënë duket se është një ditë ekuilibri. Pas një fundjave të ngarkuar, horoskopi i Paolo Fox ju fton të balanconi detyrën dhe kënaqësinë. Në punë mund të merrni njohje të rëndësishme, por do të duhet të bëni kujdes që të mos tregoheni shumë të ngurtë në vendimet tuaja. Në dashuri, yjet favorizojnë ëmbëlsinë dhe mirëkuptimin reciprok. Për beqarët është koha e përkryer për të bërë njohje të reja.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepi, nesër do të jetë një ditë reflektuese. Horoskopi i Paolo Fox ju sugjeron të dëgjoni instinktet tuaja dhe të mos keni frikë të përballeni me ndjenjat tuaja më të thella. Në punë, shmangni të qenit shumë kërkues ndaj vetes: gjeni kohë për të reflektuar. Në dashuri, mund të zbuloni aspekte të reja të marrëdhënies suaj ose, nëse jeni beqarë, mund të takoni dikë intrigues.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari, energjia juaj do të jetë ngjitëse. Horoskopi i Paolo Fox parashikon një ditë pozitive, ideale për të nisur projekte të reja ose thjesht për të shijuar shoqërinë e miqve. Në punë mund të keni disa mundësi të mira, por kujdes të mos tregoheni shumë impulsivë. Në dashuri, beqarët do kenë mundësi të kenë një takim interesant, ndërsa ata në çift duhet t’i kushtojnë kohë partnerit/es.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjapi, nesër do të jetë një ditë reflektimi. Ndoshta jeni përballur me tension gjatë fundjavës dhe horoskopi i Paolo Fox ju sugjeron të mos e mbani me vete në fillim të javës. Në punë përqendrohuni te qëllimet tuaja dhe gjithçka do të jetë mirë. Në dashuri, përpiquni të mos jeni shumë kërkues me ata që ju rrethojnë; lini vend për lehtësi dhe shijoni momentet e intimitetit.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujori, është një ditë e lezetshme për të bërë një hap përpara. Horoskopi i Paolo Fox parashikon ide të reja dhe një dëshirë të madhe për ndryshim. Nëse jeni ndjerë paksa të pakënaqur gjatë fundjavës, tani është koha për të hedhur hapin e parë drejt asaj që dëshironi. Në dashuri, nëse jeni beqarë, mund të ketë disa lajme, ndërsa ata në çift do mund të përjetojnë momente bashkëpunimi.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshq, ndjeshmëria do të jetë forca juaj. Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju fton të ndiqni zemrën tuaj dhe të mos keni frikë të tregoni veten të pambrojtur. Në punë, një nga intuitat tuaja mund të dalë veçanërisht e mirë, ndaj mos i nënvlerësoni idetë tuaja. Në dashuri është një ditë e përkryer për t’u afruar më shumë me partnerin dhe për të thelluar lidhjen, ndërsa beqarët mund të kenë një takim të veçantë. /noa.al