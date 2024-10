Horoskopi javor nga Paolo Fox, 28 tetor deri 3 nëntor 2024 për të 12 shenjat e zodiakut

Çfarë rezervon horoskopi i Paolo Fox për javën nga 28 tetori deri më 3 nëntor 2024? Ka një përqendrim të fortë astral te Akrepi.

Për Dashin do të jetë një javë rikuperimi të madh, duke përfshirë dashurinë, Peshorja do të bëjë zgjedhje shumë të rëndësishme dhe Virgjëresha do të rrezikojë të zemërohet.

Le të thellohemi më thellë në pasqyrën astrologjike të Paolo Fox për javën nga 28 tetori deri më 3 nëntor 2024, përkthyer nga noa.al.

Horoskopi i Dashit: javë mjaft e vështirë nga të gjitha këndvështrimet. Në punë do ndjeni lodhje dhe mund të përfundoni në debate me kolegët. Në dashuri, xhelozia mund të krijojë probleme në çift.

Sipas horoskopit të Paolo Fox java do të nisë në një mënyrë interesante. Të hënën mund të mbështeteni te Hëna dhe Venusi në një aspekt të favorshëm: ndjenjat do të kthehen më të gjalla. Të martën dhe të mërkurën hëna në disonancë mund të shkaktojë momente tensioni, pak nervozizëm: këto do të jenë dy ditë për t’u marrë më lehtë. Përveç ditëve qendrore të javës, do të mund të mbështeteni në yje të vlefshëm si në dashuri ashtu edhe në punë. Marsi në katror mund të shkaktojë pak lodhje ose nervozizëm.

Horoskopi i Demit: një javë e mrekullueshme përpara nga pikëpamja sentimentale, pasioni dhe romanca do të jenë protagonistët e ditëve tuaja. Javë pozitive në punë, edhe nëse do të ketë disa ngjarje të papritura.

Më në fund Afërdita nuk është më në kah të kundërt: do të mund të filloni ta përjetoni më qetë dashurinë. Nëse kohët e fundit keni takuar një person të rëndësishëm, duhet të përpiqeni të hiqni dorë nga mosbesimi dhe frikërat e panevojshme dhe ta lini veten të largoheni. Të martën dielli do të bëhet i kundërt: do të duhet të filloni të kujdeseni më shumë për aftësinë tuaj fizike, të ngadalësoni ritmin. Të enjten dhe të premten Hëna disonante mund të krijojë disa bezdi të vogla dhe pak tension nervor. Mërkuri në opozitë do të imponojë kujdes në punë, në marrëdhëniet me partnerët dhe bashkëpunëtorët, në çështjet ekonomike. E diela premtuese.

Horoskopi i Binjakëve: Përsa i përket punës super-javore, disa prej jush do të marrin një promovim të papritur. Në dashuri, një javë me ulje-ngritje, veçanërisht kujdes nga xhelozia e tepërt.

Java do të fillojë mirë: të hënën Hëna dhe Jupiteri do të jenë në shenjën tuaj. Duhet të përfitoni nga ndikimi i tyre pozitiv për të punuar në sipërmarrje të reja biznesi, projekte kreative. Yjet ju inkurajojnë të ndryshoni, të hidheni për të bërë diçka të re. Afërdita në opozitë nuk do shkaktojë shumë probleme, por do ju duhet të merrni një vendim të rëndësishëm në dashuri, duke kuptuar nëse dëshironi të vazhdoni një lidhje apo jo. E diela, ditë e vakët.

Horoskopi i Gaforres: javë e shkëlqyer në vazhdim, gjërat po shkojnë mirë në punë, disa prej jush mund të fillojnë edhe një bashkëpunim të ri. Në një javë dashurie pozitive, veçanërisht për beqarët, dikush i veçantë mund të dëgjohet.

Do të jeni një nga shenjat më të forta të javës: përfitoni nga kjo për të filluar planifikimin e muajve të ardhshëm. Yjet ju inkurajojnë të punoni në projekte dhe programe të reja që do të shohin dritë vitin e ardhshëm. Në vitin 2025, midis qershorit dhe gushtit, mund të arrini suksesin që dëshironi, por për ta arritur atë, duhet të filloni menjëherë përgatitjen e terrenit. Nëse keni një takim të rëndësishëm, një diskutim ose një kërkesë për të bërë, duhet të përqendroheni të martën dhe të mërkurën, kur Hëna do të kalojë tranzit nëpër shenjën tuaj. E diela intriguese për dashurinë.

Horoskopi i Luanit: javë e vështirë nga pikëpamja sentimentale, grindjet dhe diskutimet mund të jenë në rend të ditës. Asgjë për të raportuar në punë, javë mjaft e qetë.

Siç tregon horoskopi i Paolo Fox, java juaj do të fillojë me këmbën e djathtë. Në fakt, të hënën do të jenë Hëna, Jupiteri dhe Venusi në një aspekt të shkëlqyer: jeta juaj e dashurisë do të ringjallet sërish. Nëse keni pasur tensione në shtëpi ditët e fundit, më në fund do të keni mundësinë të rifitoni harmoninë. Në punë, për fat të keq, do të jeni akoma të shqetësuar nga Mërkuri disonant: kujdes nga rivalët! Të enjten dhe të premten Hëna do të kalojë në qiellin tuaj: do të mund të bëni diçka më shumë, të përfitoni, të merrni pak hakmarrje personale.

Horoskopi i Virgjëreshës: javë me ulje-ngritje, nëse gjërat shkojnë shumë mirë në dashuri, nuk do të mungojnë momentet vërtet magjike për të përjetuar me partnerin tuaj, ngjarje të papritura mund të jenë rendi i ditës në punë.

Hëna në disonancë të hënën, Venusi përballë mund të shkaktojë probleme në dashuri apo në familje, me disa të afërm. Nëse ka pasur një debat të ashpër ditët e fundit, mund të ndiheni në faj me një familjar. Për fat të mirë, ne do të shërohemi që të martën, sajë një ndryshimi të favorshëm në Hënë. Nëse dashuria karakterizohet nga ulje-ngritje, puna fillon të marrë hov, ndonëse me përpjekje të mëdha. Të dielën, me Hënën në shenjën tuaj, do të mund të organizoni diçka të këndshme dhe relaksuese.

Horoskopi i Peshores: me ndikimin e Mërkurit gjërat po shkojnë shumë mirë në punë, për ata që janë në kërkim të punës kjo mund të jetë java e duhur. Në dashuri ka disa probleme mes çiftit, por asgjë për t’u shqetësuar.

Këto janë ditë që ju lejojnë të merrni iniciativa të rëndësishme, të arrini diçka të re dhe të kënaqshme. Përveç të martës dhe të mërkurës, kur do t’ju duhet të përballeni me Hënën dhe Marsin disonant, për pjesën tjetër do të ndiheni të motivuar, energjikë dhe të etur për t’u përfshirë. E hëna, e enjtja dhe e premtja janë ditët më të mira të javës – shfrytëzoni sa më shumë. Nëse nuk keni qenë plotësisht mirë gjatë javëve të fundit, më mirë të mos e mbingarkoni veten: Marsi në kundërshtim mund të shkaktojë rënie të reja fizike, bezdi të vogla ose pak lodhje.

Horoskopi i Akrepit: nën ndikimin e Venusit do të përjetoni vërtet një super javë, pasioni dhe romanca do të jenë protagonistë dhe disa prej jush mund të ndihen gati për hapin e madh. Javë pozitive në punë.

Ditën e martë do të mirëprisni Diellin në shenjën tuaj dhe sezoni juaj do të fillojë, një sezon që premton të jetë shumë premtues. Në punë do të vazhdoni të bëni përparime interesante sajë mbështetjes së Mërkurit: mos i nënvlerësoni idetë dhe intuitat që planeti do të stimulojë tek ju. Kujdes mes të enjtes dhe të premtes: e kundërta Hëna mund t’ju bëjë më të ashpër dhe provokues sesa duhet. E diela stimuluese për ndjenjat. Beqarët duhet të përpiqen të jenë më pak të turpshëm dhe mosbesues dhe të hapen ndaj njohjeve të reja.

Horoskopi i Shigjetarit: kjo javë, në punë gjithçka pritet të shkojë mjaft mirë, por në dashuri ka shumë diskutime. Rekomandohet një fundjavë e këndshme për dy persona në një vend romantik.

Sipas horoskopit të Paolo Fox java do të fillojë e ndrydhur. Të hënën, në fakt, Hëna dhe Jupiteri do të jenë në kundërshtim: njëfarë nervozizmi, pak lodhje, mund të rishfaqet. Do të duhet shumë kujdes në marrëdhëniet ndërpersonale, si në punë ashtu edhe në dashuri. Për fat të mirë, Afërdita në shenjë mbron çiftet më të lidhura ngushtë, ata që përputhen mirë. Të enjten dhe të premten do të keni yje të rëndësishëm për të rikuperuar ndjenjat. Do të favorizohen takime të reja. Në punë do arrini të bëni diçka më shumë, propozoni një ide. E diela nervoze.

Horoskopi i Bricjapit: javë pozitive, gjërat po shkojnë shumë mirë në dashuri, lidhja që po përjetoni do të forcohet edhe më shumë. Nuk do mungojnë kënaqësitë edhe në punë.

Në këtë moment është e rëndësishme të mos shpenzoni energjinë tuaj për të pohuar veten në punë nëse keni të bëni me njerëz armiqësor. Në vend të kësaj, fokusohuni te të dashurit tuaj, duhet të afroheni më shumë me njerëzit që ju duan. Kujdes të martën dhe të mërkurën: Hëna dhe Marsi do të jenë në kundërshtim. Si rezultat, mund të ndiheni shumë nervozë ose të lodhur. Do të nevojitet kujdes maksimal. E diela emocionuese: duhet ta shfrytëzoni sa më shumë duke organizuar diçka të veçantë së bashku me gjysmën tuaj më të mirë.

Horoskopi i Ujorit: javë e keqe në dashuri, xhelozia mund të jetë shkaku i grindjeve dhe diskutimeve të shpeshta. Në punë gjërat po shkojnë më mirë, edhe nëse do të ketë ngjarje të papritura.

Do të arrini të rikuperoni në dashuri, tani që Afërdita është bërë sërish e favorshme. Pak nga pak, edhe çiftet që kanë pasur ndonjë keqkuptim apo largim në të kaluarën do të mund të bëjnë sërish paqe. Përveç të enjtes dhe të premtes, 48 ​​orë me rrezik të lartë zemërimi, do të keni ditë shumë interesante, në dashuri, por edhe në punë. Jupiteri në një aspekt të favorshëm ju inkurajon të nisni nisma të reja të guximshme dhe novatore. Në këtë moment favorizohen idetë kreative, eksperimentet dhe projektet e rëndësishme.

Horoskopi i Peshqve: nga pikëpamja sentimentale do të jetë një javë magjike, disa prej jush do të ndihen gati për të lëvizur bashkë. Javë e qetë në punë, asgjë për të raportuar.

Të hënën do t’ju duhet të merreni me Hënën, Jupiterin dhe Venusin në aspektin disonant. Një fillim i hutuar, i shqetësuar, disi i rëndë i javës premton të jetë përpara. Ju do të dëshironi të jeni vetëm. Tashmë nga e marta do të mund të rikuperoni më shumë energji dhe qetësi, sajë ndryshimit të favorshëm të Hënës. Në punë mund të ndiheni nervoz nëse dikush nuk do t’ju mbështesë ashtu siç dëshironi. Do të ketë një projekt të ri për tu përmirësuar. Në dashuri, Venusi përballë imponon kujdes: do të duhet të zgjidhni nëse do të vazhdoni një lidhje apo jo. E marta dhe e mërkura janë ditët më të mira. E diela e ndrydhur.