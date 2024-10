Horoskopi i Paolo Fox, 26 tetor 2024: yjet e së shtunës për të gjitha shenjat

Horoskopi i Paolo Fox për të shtunën 26 tetor 2024, pavarësisht nëse jeni në ankth për të ditur fatin tuaj ose kërkoni disa këshilla për të përballuar sfidat e përditshme, është gati t’ju udhëheqë me mençuri dhe pak mister. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Dashi i dashur, qielli i së nesërmes ju sfidon të jeni më të durueshëm: jo gjithmonë arrini të merrni gjithçka menjëherë dhe sot mund të jetë një nga ato ditët kur keni nevojë për pak më shumë mençuri. Hëna ndikon në disponimin tuaj dhe mund t’ju shtyjë të reagoni në mënyrë impulsive, ndaj bëni kujdes me fjalët dhe vendimet tuaja. Këshilla për ju është e thjeshtë: ngadalësoni, merrni frymë dhe do të shihni që edhe padurimi mund të zbutet.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Demi kokëfortë, nëse ka një mësim për të mësuar sot, është se nuk mund të jeni gjithmonë në kontroll të gjithçkaje. Dita mund të fillojë përpjetë, me disa pengesa ose dallime mendimesh. Edhe në dashuri, citon noa.al përshkrimin radiofonik të Paolo Fox, mbajeni nën kontroll xhelozinë tuaj dhe hapuni për dialog. Fjala juaj kyçe për 26 tetorin është "fleksibiliteti": lëreni jetën t’ju befasojë dhe do të zbuloni shtigje të reja, veçanërisht në sferën sentimentale.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Të dashur Binjakë, nesër ju do të jeni zemra rrahëse e festës: energjia dhe shpirti juaj i gjallë do t’ju bëjnë të shkëlqeni. Por kujdes mos e teproni, sidomos në punë apo me miqtë. Ju rrezikoni të digjni energjinë tuaj shumë shpejt. Këshilla për ju është të matni entuziazmin tuaj dhe gjithashtu të lini hapësirë ​​për të dëgjuar të tjerët. Mos harroni të gjeni kohë për të pushuar!

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

I dashur Gaforre, ndihesh veçanërisht i ndjeshëm dhe intuitiv. Hëna është në anën tuaj dhe ju fton të ndiqni zemrën tuaj, veçanërisht në marrëdhënie. Por kini kujdes që të mos tërhiqeni në guaskën tuaj nëse diçka nuk shkon siç pritej: mbani mend se të folurit dhe besimi mund të zgjidhin shumë probleme. Këshilla e Paolo Fox për ju është të mos qëndroni vetëm për shumë kohë; kërkoni kontakt njerëzor, ai mund t’ju ngrejë humorin.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Dita juaj do të jetë plot energji dhe vitalitet. Jeni gati të mposhtni çdo sfidë dhe të ndiheni më shumë se kurrë në qendër të vëmendjes. Megjithatë, Paolo Fox ju sugjeron të mos lejoni që krenaria t’ju pushtojë. Ju nuk duhet të jeni gjithmonë protagonist! Merrni një moment për të dëgjuar edhe nevojat e të tjerëve, veçanërisht të njerëzve tuaj të dashur. Kjo do të forcojë lidhjet tuaja dhe do t’ju bëjë të dukeni edhe më simpatik.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëresha skrupuloze, jeni më analitike se kurrë. E nesërmja kërkon saktësi nga ju, sidomos në punë apo në çështje personale. Këshilla është të mos jeni shumë kritik ndaj vetes: jo gjithçka mund të jetë perfekte dhe, ndonjëherë, lënia e pak hapësirës për spontanitetin mund të sjellë rezultate befasuese. Lëreni veten pak dhe do të shihni që nuk do të jetë aspak keq.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

E dashur Peshore, dëshira juaj për harmoni është e fortë dhe do të jeni veçanërisht të mirë në zgjidhjen e çdo konflikti rreth jush. Megjithatë, Paolo Fox ju këshillon të mos harroni nevojat tuaja: rreziku, nesër, është ai i humbjes së objektivave tuaja për të kënaqur të tjerët. Vendosni ëndrrat tuaja të parat dhe mos lejoni askënd që t’ju mashtrojë. Nuk ka asgjë të keqe të bësh pak egoizëm të shëndetshëm.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepi intensiv, nesër do të ndjeni një tërheqje të fortë drejt misterit dhe ndryshimit. Diçka ju shtyn të gërmoni thellë, të zbuloni të vërteta të fshehura, por mbani mend: jo gjithçka meriton të gërmohet! Ndonjëherë është më mirë të lini të kaluarën të qëndrojë aty ku është. Paolo Fox sugjeron që të përqendroni energjinë tuaj drejt së ardhmes, në vend që të kërkoni përgjigje në kujtime. Përqafoni gjërat e reja pa frikë.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari i shkujdesur, nesër do të jetë një ditë e përkryer për të menduar për aventura të reja. Qoftë një udhëtim apo një projekt krijues, lëreni imagjinatën tuaj të fluturojë. Megjithatë, Paolo Fox ju fton të ruani një ekuilibër të caktuar. Fjalëkalimi për ju është "maturia": mos u hidhni në iniciativa pa u menduar mirë. Dëshira për të ikur është e fortë, por rreziku për ta tepruar është afër.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjapët rigorozë, e shtuna juaj premton të jetë intensive dhe produktive. Keni plane të mëdha në mendje dhe jeni të vendosur për t’i arritur ato. Por Paolo Fox ju këshillon të mos harroni rëndësinë e marrëdhënieve. Ndonjëherë mjafton një gjest i vogël për të treguar dashurinë ndaj njerëzve të afërt. Mos i lini pas dore njerëzit e dashur vetëm për të ndjekur qëllimet tuaja. Gjeni një kompromis midis ambicies dhe dashurisë.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujorë, jeni shpirtra të lirë dhe nesër do të keni një dëshirë të veçantë për të thyer rregullat dhe për të shkuar kundër kokës. Parajsa ju fton të guxoni, por Paolo Fox ju këshillon që të mos injoroni plotësisht mendimet e njerëzve të tjerë. Nëse ka dikë që ju intereson, mund ta befasoni me një gjest dashurie. Lëreni mënjanë rezervën tuaj tipike dhe hapuni pak: do të zbuloni se edhe zemra, herë pas here, ka nevojë për vëmendje.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshqit ëndërrimtarë, 26 tetori do të jetë një ditë e veçantë për ju. Ndjeshmëria juaj vihet në pah dhe mund t’i perceptoni ndjenjat dhe emocionet edhe më intensivisht. Paolo Fox ju këshillon t’i shprehni këto emocione, jo t’i mbani brenda. Bëni një gjest dashurie ndaj një personi të dashur ose përkushtojuni një aktiviteti që ju relakson. Kreativiteti do të ngrihet në qiell: mos e shtypni, përkundrazi, jepini hapësirë. /noa.al