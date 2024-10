Si pajisjet e zgjuara shtëpiake mund të përmirësojë shëndetin dhe mirëqenien tonë

Të bësh pjesë “Bespoke" në jetën tuaj, do të thotë jo vetëm të optimizosh pajisjet në mënyra që të thjeshtojnë dhe fuqizojnë rutinën tënde, por të përmirësoni shëndetin dhe mirëqenien tuaj.

E për të gjithë ata që ende nuk janë familjarë me termin Bespoke, më poshtë do të tregojmë disa nga pajisjet e këtij ekosistemi unik dhe arsyet përse duhet të përqafoni menjëherë "këtë filozofi".

Duke forcuar lidhjen me të gjithë linjën Bespoke dhe duke zgjeruar inteligjencën artificiale në më shumë kategori produktesh, Samsung po hap rrugën për një epokë të re të shtëpive të hiper-konektuara.

Duke kombinuar përmirësimet më të fundit të Samsung SmartThings dhe teknologjinë AI, produktet Bespoke ofrojnë një përvojë të automatizuar pa probleme në shtëpi – një përvojë në të cilën pajisjet mësojnë modelet e përdorimit të përdoruesve dhe ofrojnë automatizime të personalizuara bazuar në konfigurimin dhe stilin e jetës së tyre inteligjente.

Por le të shohim vetëm disa nga pajisjet e ekosistemit Bespoke që do j’ua bëjnë jetën më të lehtë.

Larja e rrobave, tharja e tyre mund të jetë stres më vete, kur kemi fëmijë të vegjel, apo jemi në punë që çdo ditë na kërkohet të jemi të veshur me këmisha apo veshje zyrtare.

Të gjitha këto sfida do kalohen me sukses nga lavatriçet dhe tharëset e kombinuara Samsung. Lavatriçja e re Bespoke AI™ Samsung ofron larje efektive dhe inteligjente me teknologjinë Ecobubble™ e cila mundëson larje në temperatura të ulëta e pastrim të plotë, ndërsa zgjidhja AI llogarit dhe përdor në mënyrë inteligjente sasinë e duhur të ujit dhe detergjentit për të mbrojtur rrobat dhe planetin.

Kapaciteti deri në 11 kg në një kabinet standard prej 600 mm do ju lejojë të lani më shumë rroba.

Një bashkëpunëtor i mirë i lavatriçes është gjithashtu tharësja Samsung që eliminon të gjitha papastërtitë dhe bakteret. Cikli i higjienizimit me pastrimin me avull përmirëson cilësinë e pastrimit të rrobave dhe eleminon 99.9% të baktereve dhe alergjentëve.

Ndonjëherë procesi i të pastruarit shtëpinë cep më cep është i lodhshëm dhe i komplikuar, por në sajë të fshesës me korrent Bespoke Jet, gjithçka është më e lehtë. Bespoke Jet™ ka fituar çmime inovacioni në CES për novacionet e saj, duke përfshirë një sistem automatik për zbrazjen e pluhurit të integruar me stacionin e saj të baterisë të quajtur All-in-one Clean Station™.

All-in-one Clean Station™ përdor teknologjinë "Air Pulse", e cila gjeneron një lëvizje si rrahje zemre për të shkundur pluhurin me ajër pulsues, ndërkohë që karikon baterinë. Gjithashtu, kjo pajisje kap 99,999% të pluhurit të imët dhe një qese pluhuri antibakteriale parandalon 99,9% të rritjes bakteriale.

Fshesa me korent Samsung Bespoke Jet™ pastron lehtësisht dhe plotësisht llojet e ndryshme të dyshemeve. Fshesa me vakuum e karikueshme pa kordon, vjen me një shumëllojshmëri furçash dhe kokash dhe është sa e fuqishme edhe me stil. Dizajni me peshë të lehtë, ua bën më të lehtë menaxhimin e pajisjes dhe pastrimin e shtëpisë.

Samsung është siguruar që me linjën e tij të frigoriferëve Bespoke të mund të ruani të gjitha ëmbëlsirat dhe gatimet e shijshme në mënyrën më të mirë të mundshme, pa rrezikuar prishjen e tyre, apo humbjen e vlerave ushqyese.

Në sajë të teknologjive të avancuara të ruajtjes së ushqimit, me Samsung Bespoke ju nuk cënoni as funksionalitetin që është shumë i rëndësishëm sidomos në kuzhinë. Frigoriferët Bespoke do ta bëjnë më të lehtë përgatitjen e vakteve dhe ushqimi juaj do të qëndrojë i freskët falë sistemit All Around Cooling që ftoh çdo ndarje në mënyrë të njëtrajtshme.

Ai kontrollon vazhdimisht temperaturën dhe qarkullon ajrin e ftohtë përmes vrimave të ajrimit të vendosura në vende strategjike.

Për më tepër, teknologjia No Frost përmirëson qarkullimin e ajrit për të ruajtur një temperaturë konstante e cila parandalon akumulimin e akullit. Për ta bërë më të lehtë organizimin e ushqimit tuaj, ky frigorifer ka sirtarë fleksibël me të cilët mund të rregulloni hapësirën e brendshme sipas dëshirës tuaj.

E për t’ju dhënë një arsye më shumë përse nuk duhet të vonoheni për t’i bërë tuajat këto pajisje Samsung ju ofron një garanci 5-vjeçare (2 vite të rregullta + 3 vite garanci shtesë tregtare) për modele të caktuara Samsung të blera në periudha të caktuara kohore. Për të përfituar të drejtën e garancisë tregtare shtesë, është e nevojshme të lini një koment dhe të regjistroheni në faqen e internetit samsunggaranciezgjatur.al jo më vonë se 30 ditë nga data e blerjes.