Van Dijk hapet për rinovimin: Kanë filluar negociatat, vëmendja ime është vetëm te Liverpool-i

E ardhmja e Virgil van Dijk për Liverpool-in u kthye në “dhimbje koke”, që nisi shumë përpara verës. Kapiteni dhe mbrojtësi holandez i “Reds”, aktualisht ka edhe pak muaj nga kontrata ekzistuese, deri në skadimin e saj në qershor 2025.

Në këtë situatë, pa një marrëveshje të re, qendërmbrojtësi 33-vjeçar do të bëhej transferim i mundshëm falas për këdo. Megjithatë, në orët e fundit është shfaqur hapur dëshira e lojtarit për të qëndruar me klubin anglez.

“Diskutimet janë duke vazhduar, do të shohim se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, – tha Van Dijk për BBC. – Vëmendja ime është tërësisht te Liverpool-i, dua të fitoj ndeshjet që kam përpara. Nuk mendoj për asgjë tjetër. Për momentin nuk e kam idenë se çfarë e ardhmeje më pret. Mund t’ju them vetëm se kanë filluar diskutimet për rinovimin, le të shohim si do të shkojë".

“Reds” e blenë Van Dijk nga Southamptoni për 75 milionë stërlina dhe që atëherë ka fituar Premier League, Ligën e Kampionëve, “FA Cup”, Botërorin e Klubeve. Ai është kapiteni i “Reds” edhe nën drejtimin e trajnerit të ri Arne Slot, i cili zëvendësoi Klopp për shkak të lamtumirës së tij të parakohshme (zgjedhje personale).

Van Dijk po e udhëheq Liverpool-in në krye të klasifikimit: "Ndihem mirë fizikisht dhe mendërisht, po kënaqem. Kur të vijë koha për të marrë një vendim, do ta dini edhe ju".