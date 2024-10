Protothema: ‘Eksperimenti i Ramës’, emigrantët e djeshëm, gardianët e sotëm të burgut!

TIRANË- Prej muaj Shqipëria ka qenë dhe mbetet një nga vendet e cila po diskutohet gjerësisht nga mediat ndërkombëtare. E gjithë kjo vëmendje ka ardhur "falë" marrëveshjes mes vendit tonë edhe Italisë për emigrantët si dhe zbatimi i saj me ndërtimin e kampeve në Gjadër dhe Shëngjin. Në lidhje me këtë marrëveshje media greke,"Protothema" ka "kthyer" sytë nga vendi ynë ndërsa nuk ka nguruar të kthehet pas në vitet 90 ku shqiptarët po largoheshin masivisht nga vendi.

Artikulli nis me një përshkrim të anijes së famshme "Vlora" teksa shkruan se 10 mijë pasagjerë morën rrugën për udhëtimin e shpresës nga Durrësi drejt Italisë. Më tej "Protothema" shkruan se sot pas një brezi, imazhet janë befasuese. Shqipëria po kthehet në një vend pritës, ose më mirë një vend tranzit për emigrantët. Po ashtu në artikull janë paraqitur reagimet e shumta në lidhje me marrëveshjen ndërsa "Protothema" ka bëre edhe parashikimet se çfarë përfiton Shqipëria.

Sipas medias greke shqiptarët presin me padurim përfitimin ekonomik nga funksionimi i qendrave të paraburgimit, duke rigjallëruar ekonominë vendase. Më tej në artikull shkruhet se logjika Ramës shkoi aq larg sa metodizoi përvetësimin e pasurive greke nga miqtë e tij-pushtues të partisë për të çuar përpara planet madhështore të turizmit në Himarë, duke u mbështetur në legjislacionin e kohës së Hoxhës dhe në të njëjtën kohë duke hapur biznese me familjen Trump.

"Protothema" nuk ka harruar të cekë në këtë artikull edhe pasojat që mund të vijnë nga kjo marrëveshje për Greqinë. Sipas medias greke fleksibiliteti në marrëdhëniet ndërkombëtare është sigurisht një avantazh, por përdorimi i tepërt i tij mund të kthehet në një bumerang me pasoja të rënda.

"Përsëritja monotone e “dashurisë së pakushtëzuar” dhe mirënjohjes së Shqipërisë ndaj Italisë mund të mos ketë rëndësi në thelb, por komunikativisht mund të çojë në keqkuptime. Keqkuptime të tilla kanë të bëjnë edhe me taktikat joagresive të Ramës në 12 vitet e fundit që i kanë çuar marrëdhëniet Shqipëri-Greqi. Ajo rëndohet nga një sërë lëvizjesh kontradiktore, me dështime të theksuara të mëdha komunikimi ndaj Greqisë, të cilat nuk japin asnjë garanci për të ndjekur një marrëdhënie të vërtetë strategjike miqësie, përkundrazi duket se i binden strategjisë së "sonte improvizojmë"", shkruhet në artikull.

ARTIKULLI I PLOTË

Pamjet nga fillimi i viteve ’90 me mijëra shqiptarë të grumbulluar në anije të të gjitha llojeve – kujtoni të famshmen "Vlora" me 10 mijë pasagjerë – për udhëtimin e shpresës nga Durrësi në Itali nuk janë aq të largëta. Ishte data 8 gusht 1991, kur në portin e Barit po shpalosen skena të një drame që ishin të destinuara të përsëriteshin. Rojet e portit dhe karabinierët italianë i pritën me të shtëna ilegalët shqiptarë , edhe kur të dëshpëruarit ranë në det për të notuar edhe në “tokën e premtuar”.

Largimi nga një vend që sapo ishte çliruar nga laku komunist, por që nuk kishte asgjë tjetër veç varfërisë për t’u ofruar. Pritje e paharrueshme… Me të vdekur, të plagosur, rrahje, rikthehen njëri pas tjetrit dhe për ata që arritën të qëndronin, legalisht apo ilegalisht, të përjetonin vuajtje të tmerrshme, të bëheshin pre e bandave mafioze aty-këtu, të pësonin poshtërime, diskriminime në altari i kërkimit për një jetë më të mirë.

Shumë u shfajësuan. Pavarësisht vështirësive, ata u integruan në shoqëri dhe arritën të ndryshojnë përfundimisht jetën e tyre. Si dhe bashkatdhetarë të tjerë, të cilët morën në të njëjtën kohë rrugën për në Greqi. Me çdo mjet, qoftë edhe në këmbë, kaluan kufirin. Imazhet janë të vjetra, por jo aq të vjetra sa të harrohen. Dallimi i dukshëm është se, sado masive të ishte kjo rrymë migrimi, nuk u trajtua aq ashpër dhe çnjerëzor sa në Itali.

Ndryshimi i peizazhit

Sot, pas një brezi, imazhet janë befasuese. Shqipëria po kthehet në një vend pritës, ose më mirë një vend tranzit për emigrantët. Edhe pse mbetet ende një komb emigrantësh. Vendi i tretë në botë për nga popullsia, me 1/3 e të lindurve në të që jetojnë jashtë kufijve të tij legalisht apo edhe ilegalisht. Vetëm në Greqi jetojnë legalisht 400 mijë emigrantë shqiptarë. Por shumë nuk e fshehin se do të donin të kërkonin një të ardhme tjetër në vendet e përparuara perëndimore. Ata që mund të mos humbasin një mundësi. E arsyeshme, pasi standardi i jetesës në vend është ende në 32% të mesatares evropiane.

Pavarësisht kësaj, Shqipëria sot bëhet vendi i parë jashtë BE-së që pranon dhe ndalon emigrantët e parregullt të referuar tek ai nga një vend anëtar i Bashkimit. "Vendi i tretë" i parë i famshëm. Me dy qendra që funksionojnë që nga e mërkura e kaluar, pasi kanë pritur emigrantë nga Italia. Kjo tentativë për ndryshim peizazhi mban firmën e Edi Ramës. Kryeministri shqiptar ka katër synime: së pari, të pëlqehet nga evropianët dhe perëndimi në përgjithësi si një partner i pjekur dhe i dobishëm në rajon.

Së dyti, për të përmirësuar ekonominë dhe të ardhurat e bashkatdhetarëve të tij. Së treti, për të ruajtur ekuilibrin, të brendshëm dhe ndërkombëtar, me elementin mysliman që dominon Shqipërinë (46%). Dhe së katërti, në raport të drejtpërdrejtë me të mëparshmit, rizgjedhja në postin e kryeministrit vitin e ardhshëm për të katërtin mandat radhazi.

Një detaj me rëndësi të dukshme: në tre objektivat e parë ai përpiqet të kondensojë strategjinë moderne kombëtare të Shqipërisë dhe t’i identifikojë ato me të. Kuadri i synimit të tij për t’u bërë një vizion i vendit. Deri diku ia ka dalë. Nëse ai shpërblehet dhe duke arritur të katërtin, do të ketë bërë një hap tjetër për të mbetur në histori si reformatori i kombit dhe shtetit modern shqiptar. Një projekt i madh vërtet, çështja që i intereson Greqisë është se në altarin e suksesit të saj, ajo rrezikon, para së gjithash, marrëdhëniet e mira fqinjësore duke shkelur sistematikisht të drejtat e minoritetit grek.

Si i tillë, nuk është çudi që ai nuk e ka problem të përmbysë zgjedhjet e tij të mëparshme kryesore. Me marrëveshjen e tij me Gjeorgjinë Melonin , për shembull, ai mohon doktrinën e politikës së jashtme shqiptare që ai përcaktoi gjashtë vjet më parë. Ishte data 28 qershor 2018, kur ai përjashtoi kategorikisht mundësinë më të vogël për të pranuar krijimin e një hotspot të refugjatëve në vend. “Dëshira për ta kthyer Shqipërinë në një valëthyes për refugjatët e Evropës është një zgjidhje e rrezikshme. Nuk e kam menduar kurrë të bëj një “gjest heroik” të tillë në këmbim të anëtarësimit në BE”, ka theksuar ai në “Bild”.

Megjithatë, historia është shkruar ndryshe. Me Ramën që kundërshton veten. Dy qendrat u inauguruan një ditë pas fillimit të negociatave të pranimit në BE. – Shqipëria. Vetëm një rastësi? Qendrat e reja të paraburgimit të emigrantëve në Shqipëri përfshijnë dhoma akomodimi paraprakisht, por edhe qeli burgu

Marrëveshja me Melonin

Në çdo rast Rama ka arsye të ndihet i lumtur. Të martën e kaluar, pas një pritjeje të gjatë, filluan bisedimet për anëtarësim në BE. – Shqipëria. Të nesërmen, pas një udhëtimi 36 orësh, anija “Libra” e Marinës Italiane mbërriti në portin e Shenzhenit, në veriperëndim të vendit, me 16 emigrantë nga Bangladeshi dhe Egjipti nga Lampedusa. Në premierën e zbatimit të marrëveshjes Rama-Meloni, e cila parashikon transferimin e azilkërkuesve nga Italia në një vend të tretë, Shqipërinë, në mënyrë që atje të kryhet procedura përkatëse.

Një marrëveshje e diskutueshme tashmë ka shkaktuar shumë reagime. Sigurisht, ajo mund t’i përgjigjet nevojës për të shtrënguar politikën e BE-së për imigracionin. me masa dhe lëvizje specifike. Në fakt, Ursula von der Leyen nxitoi të njoftojë (në një letër drejtuar 27 liderëve të vendeve anëtare, në prag të Këshillit Evropian) se Brukseli dhe evropianët do të kenë shumë për të mësuar nga ky model. Përfitimi është i dukshëm: nëse eksperimenti ka sukses, përse të tjerët nuk duhet ta ndjekin shembullin?

Megjithatë, ka kundërshtime të forta. Disa liderë evropianë e konsideruan marrëveshjen novatore. Por të tjerë me peshë specifike të konsiderueshme, si Olaf Solz dhe Pedro Sanchez, e cilësuan atë si joefektiv. Dhe disa, si Kyriakos Mitsotakis, shprehën kujdes. Emëruesi i përbashkët është se kjo është një nismë individuale dhe jo një politikë e përbashkët evropiane e dakorduar. Kundërshtimet individuale ekzistojnë edhe për çështje të tjera: nga natyra dhe kushtet e funksionimit të këtyre “qendrave të riatdhesimit” jashtë BE-së. deri te çështjet ligjore apo zbrazëtirat e ngritura në çështjet e sovranitetit dhe pushteteve. Madje edhe çështjet e të drejtave të njeriut të ngritura nga Amnesty International apo OJQ të tjera pavarësisht dyshimit për rolin e disa prej tyre.

Eksperimenti i Ramës do të gjykohet nga efektiviteti i tij. Në përgjithësi, klima në Evropë është në favor të ashpërsimit të emigracionit, por me një politikë të përbashkët. Nuk është vetëm shpërthimi i ekstremit të djathtë që e dikton këtë, por, mbi të gjitha, problemi i dukshëm i sigurisë që katalizon ekonomitë dhe shoqëritë evropiane. Për shumicën e liderëve të BE-së megjithatë, mbizotëron mendimi se të gjithë duhet të veprojnë së bashku dhe jo secili veç e veç.

Nga ana tjetër, Meloni me arsye pretendon se marrëveshja u tregon rrugën e duhur partnerëve të Italisë dhe se duhej të vazhdonte sepse vendi i saj është në flakë, ndërsa në Bruksel gjithçka vonohet. Megjithatë, në vendin e saj ajo është kritikuar për shpenzime të tepërta në mënyrë disproporcionale të projektit të "parkingut të emigrantëve" në Shqipëri.(160 milionë euro në vit), si dhe dyshime për një skandal të caktimit të drejtpërdrejtë të projekteve miqve të partisë. Shqipëri 2024: Nënshkrimi i marrëveshjes së diskutueshme mes Gjeorgjisë Melonit dhe Edi Ramës. Kryeministrja italiane pretendon se i është dashur të ecë përpara, sepse vendi i saj është në “zjarr”, ndërsa në Bruksel gjithçka vonohet.

Çfarë parashikon

Në qendrat e mbyllura të pritjes në veri të Shqipërisë do të procedohen rastet e emigrantëve që do të transferohen atje nga Italia që vijnë nga të ashtuquajturat “vendet e sigurta”. Vetëm ato të grumbulluara nga Marina Italiane, Roja Bregdetare dhe Policia Ekonomike. Jo ata që shpëtohen nga anijet e OJQ-ve apo arrijnë të arrijnë në brigjet italiane me anije.

Vetëm burra të shëndetshëm do të identifikohen në qendër të Shenzhen. Personat vulnerabël, përkatësisht gratë, të miturit, të dhunuarit dhe të sëmurët, të gjithë nën termin "grupe vulnerabël", do të qëndrojnë brenda Italisë për t’u ekzaminuar kërkesat e tyre për azil.

Pas pikës së nxehtë të Shenzhen, emigrantët do të çohen në qendrën e Giarder, 20 km në brendësi të tokës, një ish- bazë e Forcave Ajrore Shqiptare , ku autoritetet italiane kanë ngritur tre struktura: dy qendra të mbyllura me 1000 shtretër në 12 m2. , ku azilkërkuesit do të qëndrojnë në pritje të vendimit të autoriteteve italiane. I treti është një institucion penal, me një kapacitet prej 20 personash për “raste të veçanta”.

Strukturat në Shqipëri janë nën juridiksionin italian. Ata ruhen brenda nga italianët, vetëm survejimi i jashtëm policor i përket autoriteteve shqiptare. Kërkesat për azil do të shqyrtohen me procedura të shpejta që do të përpunohen brenda 28 ditëve. Ata, aplikimet e të cilëve refuzohen, do të ndalohen deri në riatdhesim. Marrëveshja është për pesë vjet me opsion të barabartë për një vit. Në strukturat do të punësohen mbi 300 ushtarakë italianë, mjekë, infermierë, gjyqtarë dhe administratorë. Objektet e paraburgimit në Shqipëri janë nën juridiksionin italian dhe ruhen brenda vendit nga oficerë të policisë italiane Gjembat dhe pozicioni grek

Një gjemb i rëndësishëm ka të bëjë me një vendim të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë: në mënyrë që një vend të cilësohet si "i sigurt" nuk duhet të kryejë "persekutim, torturë apo trajtim tjetër çnjerëzor" ndaj asnjë personi. Megjithatë, 15 nga 22 vendet që aktualisht konsiderohen "të sigurta" nuk e përmbushin këtë kriter. Midis tyre janë Tunizia dhe Egjipti, prej nga vijnë shumica e azilkërkuesve. Përfshirja e mëtejshme ligjore shihet si e sigurt.

Nga ana tjetër, për sa i përket efektivitetit, mostrat e para nuk janë inkurajuese. Në dërgesën e parë me vetëm 16 emigrantë, u konstatua se katër nuk plotësonin kriteret e parashikuara në marrëveshje. Janë gjetur dy të mitur dhe dy të grupeve të tjera vulnerabël, të cilët janë kthyer në Itali. Një normë dështimi prej 25% është jashtëzakonisht e tepruar.

Qëndrimi grek për migracionin, si në përgjithësi ashtu edhe për çështjen specifike, është kristal i qartë. Kryeministri grek thekson vazhdimisht nevojën, në kuadër të zbatimit të Paktit për Migracionin dhe Azilin, për të mbështetur vendet e pritjes së parë për të ruajtur kufijtë dhe me financime të mëtejshme komunitare. Por edhe rëndësia e përshpejtimit të kthimeve dhe bashkëpunimit me vendet e treta për këtë qëllim. Ai tregohet i kujdesshëm për modelen italo-shqiptare. Është një marrëveshje dypalëshe, “interesante”, nuk është e sigurt se si mund të zbatohet në nivel europian, së pari duhet vlerësuar performanca e saj.

Përfitimet anësore

Në të njëjtën kohë, në Shqipëri duket se kanë filluar të krijohen të gjitha llojet e vendeve të punës rreth hotspot-eve . Shumë pranë qendrës së Shenzhenit, një fans fanatik i Ramës, por edhe i dashuruar i Melonit, ka hapur një restorant me emrin… "Trattoria Meloni" dhe arredim të brendshëm… 70 portrete të kryeministrit italian, vepra nga Helindon Haliti, piktor i njohur shqiptar.

Fakti sugjeron se shqiptarët presin me padurim përfitimin ekonomik nga funksionimi i qendrave të paraburgimit, duke rigjallëruar ekonominë vendase. Logjika Rama: ai shkoi aq larg sa metodizoi përvetësimin e pasurive greke nga miqtë e tij-pushtues të partisë për të çuar përpara planet madhështore të turizmit në Himarë , duke u mbështetur në legjislacionin e kohës së Hoxhës dhe në të njëjtën kohë duke hapur biznese me familjen Trump.

Anëtarësimi në BE

Në të njëjtën kohë, me retorika pompoze të tipit “për Shqipërinë nuk ka të ardhme tjetër, nuk ka vend tjetër dhe nuk ka rrugë tjetër përveç të ardhmes sonë në BE”, ai e përcakton veten si lideri frymëzues që do të udhëheqë vendin. në “parajsën” europiane, por ai e di mirë se për të kapërcyer pengesat e këtij kursi duhet realisht dhe jo në kushtet e realitetit virtual të reformojë vendin e tij.

Grupi i parë i kapitujve të negociatave ka të bëjë me të drejtat themelore demokratike dhe të njeriut dhe sundimin e ligjit. Shqipëria ka nivele të larta korrupsioni edhe në nivel qeveritar dhe një performancë të dobët në lirinë e medias. Në fund të fundit, këto janë elemente të përbashkëta të vlerësimeve të vendit nga Komisioni dhe Departamenti i Shtetit vitin e kaluar. Fillimi i negociatave të anëtarësimit i jep një dalje politike Ramës, i cili pas pak muajsh ka zgjedhje dhe është nën presionin e brendshëm të Partisë Demokratike opozitare të ish-kryeministrit Sali Berisha, të cilët e akuzojnë atë për një politikë të heshtjes së kritikëve të tij duke kontrolluar drejtësinë. dhe mediat.

Ai mbron “pararojën” e Shqipërisë mes vendeve të Ballkanit Perëndimor për sa i përket përafrimit me Politikën e Përbashkët Europiane dhe zotohet se në vitin 2030 do të jetë bërë gjithçka e nevojshme që vendi i tij të anëtarësohet në BE. Epo, përveç progresit ekonomik, do të jetë përballur në mënyrë adekuate edhe plaga e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por ai tingëllon tepër optimist. Ndërsa kur ankohet se e gjithë kjo ka vulën e tij, si politikan vizionar, duhet të kujtojë edhe yjet. Sikur përmbushja e vizionit europian kalon nga Athina. Ndër kushtet që u vendosën shprehimisht pas aplikimit të Shqipërisë për anëtarësim në BE. në vitin 2009 ishte edhe respektimi i të drejtave të minoritetit grek.

Pala greke, nëpërmjet Giorgos Gerapetritis, shprehu natyrshëm kënaqësinë e saj për zhvillimin pozitiv të procesit të anëtarësimit të Shqipërisë. Me rikujtim se teksti i qëndrimit të përbashkët të BE-së. për grupin e parë të kapitujve në lidhje me të drejtat themelore dhe shtetin e së drejtës, ai përfshin të drejtat e pakicave dhe qartësisht të pakicës kombëtare greke, si dhe të drejtat e tij pronësore. Vizioni madhështor i

Ngritja e "Vatikanit të Bektashinjve"

" në anën perëndimore – të pazhvilluar – të Tiranës udhëhiqet nga logjika e ekuilibrit dhe përfitimeve politike . Shfrytëzimi i lëvizjes fetare me karakteristika të një "islami të butë" është një zgjedhje strategjike e liderit shqiptar. Ajo përputhet me përpjekjen e tij për ta paraqitur Shqipërinë në Perëndim dhe Lindje si qendër të proceseve të mëdha dhe veten si shtytës të tyre. Ndërsa me siguri do të jetë, nëse projekti do të ketë sukses, një burim i madh të ardhurash për vendin për shkak të monedhës së turizmit fetar.

Në sfond sërish përfitimi personal elektoral. Gjithsesi, pamja liberale e “Vatikanit të Bektashinjve” nuk e mohon faktin se Tirana do të bëhet kështu një qendër ndërkombëtare e Islamit. Pyetja për Ramën është se si do të balancohet kjo me Recep Tayyip Erdogan. Në takimin e tyre të fundit dhjetë ditë më parë në Tiranë, duket se diçka ia ka dalë. Presidenti turk mbërriti me një dhuratë nga dronët e famshëm kamikaze.

Në të njëjtën kohë ai inauguroi xhaminë më të madhe në Ballkan, Namazgja 35 metra, financuar nga Turqia. Ai premtoi gjithashtu një dyfishim të menjëhershëm, në 2 miliardë euro, të tregtisë dypalëshe dhe i quajti vazhdimisht shqiptarët "vëllezër të turqve". Dhe kur e cilësoi si “gjenocid” sulmin izraelit ndaj Gazës dhe Libanit, e vështirësoi në mënyrë të paimagjinueshme qëndrimin e bashkëbiseduesit, i cili u mjaftua duke iu përgjigjur se Hamasi nuk ka vend në diskutimin për zgjidhjen e nevojshme të dy shteteve të pavarura. E tillë është struktura e liderit shqiptar. Mik për të gjithë. Me Bill Clinton, Joe Biden, por edhe me Donald Trump. Mik me Erdoganin dhe “mik mirënjohës” ndaj Melonit dhe Italisë.

Taktika ndaj Greqisë

Fleksibiliteti në marrëdhëniet ndërkombëtare është sigurisht një avantazh, por përdorimi i tepërt i tij mund të kthehet në një bumerang me pasoja të rënda. Përsëritja monotone e “dashurisë së pakushtëzuar” dhe mirënjohjes së Shqipërisë ndaj Italisë mund të mos ketë rëndësi në thelb, por komunikativisht mund të çojë në keqkuptime. Keqkuptime të tilla kanë të bëjnë edhe me taktikat joagresive të Ramës në 12 vitet e fundit që i kanë çuar marrëdhëniet Shqipëri-Greqi . Ajo rëndohet nga një sërë lëvizjesh kontradiktore, me dështime të theksuara të mëdha komunikimi ndaj Greqisë, të cilat nuk japin asnjë garanci për të ndjekur një marrëdhënie të vërtetë strategjike miqësie, përkundrazi duket se i binden strategjisë së "sonte improvizojmë".

Askush nuk e kuptoi, për shembull, pse vitin e kaluar ai po trumbetonte kot se Shqipëria do të hynte në BE. të ndershëm dhe jo si Greqia në Eurozonë me të dhëna të falsifikuara. Për të filluar pas faljes. Ai falënderon Erdoganin për sigurimin e dronëve, mburret se vendi i tij bëhet kështu "i paprekshëm", por harron se avionët luftarakë grekë janë ata – si NATO – që ende mbrojnë hapësirën ajrore të vendit të tij. Dhe se forca paqeruajtëse greke ishte misioni i parë ndërkombëtar që nxitoi në Tiranë për të parandaluar gjakderdhjen në 1997-ën e trazuar.

Ai merr pjesë – pa pengesa – herë në ekspozita pikture e herë në festa nacionaliste në Athinë, flet për "Nënën Greqi", por shkon në Milano dhe duke folur me ndjekësit i konsideron ata me fat, sepse nuk kanë vuajtur torturat e kolegëve të tyre emigrantë. në vendin tonë. Por në referencat e tij jo aq të rralla të mprehta për Greqinë, ai përfshin edhe absurditete madhështore të tilla si se Akropoli u shpëtua nga shqiptarët . Por ka edhe ato shumë më thelbësoret me ndjekjet e palejueshme dhe të paligjshme ndaj Freddy Beleris dhe mërgimtarëve grekë, të cilat i përmbysën pothuajse në mënyrë të pariparueshme marrëdhëniet dypalëshe.

Në këtë kontekst, angazhimi i Greqisë për ndjekjen e fqinjësisë së mirë mbetet i palëkundur. Mirëpo, i njëjti tingëllon edhe paralajmërimi se gjithçka që ka të bëjë me perspektivën evropiane të fqinjit kalon në “po”-në e Athinës.