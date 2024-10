Skriniar del hapur, sinjal të qartë PSG-së: Sigurisht, nuk jam i lumtur që po luaj pak…

"Situata është kjo që është, sigurisht nuk jam i lumtur, por e vetmja gjë që mund të bëj është të vazhdoj të stërvitem mirë dhe të punoj shumë". I drejtpërdrejtë dhe i mprehtë, Milan Skriniar thyen heshtjen në një intervistë të dhënë për “Sport Aktuality”, pas ditëve të përfolura në lidhje me dëshirën e tij për t’u larguar nga PSG dhe gjetur lumturinë diku tjetër.

Gjithashtu, sllovaku adresoi edhe thashethemet e vazhdueshme për interesimin e Juventusit, pas lëndimit të rëndë të Bremerit. Eksperienca nën hijen e Kullës Eifel nuk po shkon siç pritej nga ish-mbrojtësi i Interit, i cili ka luajtur vetëm 111 minuta deri më tani, këtë sezon.

Një aspekt që ka ndikim të rëndësishëm është mungesa e hapësirës së lojës, por personi që vendos është trajneri Luis Enrique: “A kam folur me të? Jo, sepse trajneri nuk flet për këto gjëra. Sigurisht, do të doja të kisha më shumë mundësi, por skuadra drejtohet nga trajneri dhe unë nuk mund t’i kontrolloj këto gjëra.

Mund të ndikoj vetëm me atë që kam në dorë, të arrij formën më të mirë të mundshme, të stërvitem mirë dhe, nëse më jepet shansi, ta shfrytëzoj sa më mirë dhe t’u tregoj të gjithëve se kam atë që duhet".

Në merkaton e verës, pas Kampionatit Europian, mbrojtësi sllovak pati mundësinë të largohej nga PSG: “Në verë kisha shumë opsione, sepse më thanë që nuk do të luaja sa sezonin e kaluar. Kisha edhe opsione huazimi, por në fund të afatit kalimtar.

Nuk ka pasur negociata dhe, padyshim, gjithçka është diskutuar me klubin. Së bashku me klubin, trajnerin dhe menaxherin e përgjithshëm, vendosëm që do të ishte më mirë për mua të qëndroja dhe të luftoja për vendin e titullarit”.

Situata e tij te PSG nuk është e thjeshtë, por Skriniar nuk dekurajohet: “Është kështu, tani thjesht po përpiqem të luftoj për një shans, edhe nëse nuk kam minuta në dispozicion. Do ta pres shansin tim dhe do të luftoj për të. Në fund u aktivizova kundër Brest, ndaj do të pres një shans të dytë. Kam qenë në situata të ngjashme në të kaluarën dhe gjithmonë kam dalë prej tyre. Mendoj se kështu do të jetë edhe tani”.