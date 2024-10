Sneijder sulmon ashpër Busquets: Simulues i neveritshëm, sa herë goditej vetë ankohej si fëmijë

Tifozët e Interit e mbajnë mend padyshim gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve kundër Barcelonës më 2010. Skuadra e Mourinhos, e cila më vonë do të fitonte tripletën historike, eliminoi kundërshtarë shumë të fortë, falë edhe transfertës në “Camp Nou”.

Pas 3-1 në “San Siro”, zikaltrit humbën vetëm 1-0, pavarësisht ndëshkimit të Thiago Motta në pjesën e parë me karton të kuq për një faull "të lehtë" ndaj Sergio Busquets. Një episod që ende sot shkakton diskutime dhe zemërim te Wesley Sneijder, një nga protagonistët e atij udhëtimi të shkëlqyer zikaltër.

“Busquets filloi të rrokullisej në tokë sikur ishte dëmtuar rëndë…, – kujton holandezi për “Ziggo Sport”. – Në vitin 2010 e mundëm Barcelonën 3-1 në ‘San Siro’, pastaj duhej të shkonim të luanim kthimin në ‘Camp Nou’.

Kishin kaluar 8 minuta lojë, Motta e preku dhe Busquets filloi të rrotullohej në tokë, ndërsa përmes duarve mbi kokë shikonte vendimin e arbitrit. Pastaj u ngrit pa ndonjë problem, e kishte arritur synimin e vet me simulimin e turpshëm, sepse Motta doli me karton të kuq.

Sa herë merrte vetë ndonjë goditje, ai ankohej si fëmijë. Kam pasur mosmarrëveshje me të në çdo ndeshje. Një herë i thashë: Do të shihemi në Ibiza gjatë verës dhe do të flasim për këtë. Ai ishte një lojtar jashtëzakonisht i neveritshëm, gjithmonë ua jepte topin të tjerëve, por kurrë nuk donte ta merrte atë.”

Disa muaj më vonë të dy u takuan në finalen e Kupës së Botës dhe atë herë ishte spanjolli që fitoi.