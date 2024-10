Grabitësit ‘kthejnë përmbys’ shtëpinë e dyshes VIP të Juventusit, marrin mbi 500 mijë euro plaçkë

Juventus-Lazio ishte padyshim një mbrëmje për t’u harruar për Douglas Luiz. Mesfushori brazilian, protagonist i një shfaqjeje pa ngjyrë, ka përjetuar një surprizë të keqe pas kthimit në shtëpinë ku jeton me të dashurën e tij, edhe ajo futbolliste e Juventusit, Alisha Lehmann. Shtëpia ishte bastisur nga hajdutët, të cilët morën mallra luksoze me vlerë mbi 500 mijë euro. Një tronditje e vërtetë për të dy.

Sipas asaj që raportohet nga “Gazzetta dello Sport”, grabitësit kanë përfituar edhe nga mungesa e Alisha Lehmann në shtëpi, sepse ishte e grumbulluar me ekipin e femrave të Juventusit për ndeshjen ndaj Interit. Kësisoji, ata kanë vepruar të pashqetësuar, duke i marrë futbollistit 11 ora me vlerë rreth 500 mijë euro dhe disa sende diamanti.

Douglas Luiz ka vënë alarmin në mes të natës dhe në orën 1 e gjysmë kanë mbërritur forcat e rendit. Për momentin nuk duket se ka asnjë lajm tjetër për atë që ka ndodhur, me oficerët që si gjithmonë do të punojnë duke përdorur çdo pamje nga kamerat e pranishme në zonë. E sigurt është se çifti përjetoi momente tmerri, një tronditje që do të jetë vërtet e vështirë të harrohet.

Pra, edhe një herë futbollistët u vunë në shënjestër të hajdutëve, që përfituan nga mungesa e tyre në shtëpi. Nuk është hera e parë që kjo ndodh në Torino, ku grabitësit kanë vepruar njësoj në të kaluarën.

Fjala vjen, Moise Kean dhe Kaio Jorge iu është dashur të përballen me situata të ngjashme, si dhe Di Maria, i cili megjithatë arriti ta shmangte gjithçka falë ndihmës së Dusan Vlahovic. Zona e “Gran Madre” është vazhdimisht në shënjestër të grabitësve, që edhe kësaj here morën një plaçkë të jashtëzakonshme në shtëpinë e futbollistit brazilian.