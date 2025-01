E zbulon ish-skauti i Real Madridit: Ëndrra e madhe e presidentit Perez është… Haaland

Duket se Real Madridi dëshiron të bëhet edhe më galaktik. Ish-skauti i “Los Blancos”, Manolo Romero zbuloi në një intervistë për “Cadena SER” ëndrrën e transferimit të numrit një të klubit merengues: "Objektivi maksimal i Florentino Perez është Haaland. Kur presidenti dëshiron diçka, ai e merr atë".

Sulmuesi i Manchester City është i lidhur me Manchester City deri në vitin 2027. Një negociatë e mundshme do të ishte shumë komplekse, por me të ardhmen e Guardiolës ende në dyshim dhe gjyqin kundër “qytetarëve” për mbi 100 shkelje të “fair play financiar”, skenarë të shumtë mund të hapen.