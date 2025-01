Pogba: Gati të heq dorë nga paratë për të luajtur me Juventusin, së shpejti do të flas me Motta

“Do të jetë një Pogba i ri, më i uritur, më i mençur dhe më i fortë”. Paul Pogba foli për rikthimin e tij në fushë, pas dënimit të zbritur në 18 muaj nga CAS i Lozanës. Më herët, drejtësia sportive italiane e kishte pezulluar 4 vite nga futbolli për shkak se doli pozitiv me doping: “Jam stërvitur vetëm këtë vit, tani ndihem gati të kthehem në normalitet në vitin 2025.

Unë kam vetëm një dëshirë, të luaj futboll. Nuk e kam ndaluar kurrë komunikimin me pjesëtarët e Juventusit. Dybala më dërgoi shumë mesazhe, më pas Vlahovic, McKennie, Weah, Kean… Nuk prisja kaq shumë përkrahje, edhe sepse secili prej nesh ka problemet e veta në jetën e përditshme”.

Ju mund të ktheheni në fushë në mars, a ke folur tashmë me Thiago Motta?

Nuk kam pasur rastin ta shoh apo të flas me të, por ky moment do të vijë. Mendoj se do të rikthehem të stërvitem dhe të luaj me Juventusin. Unë jam lojtar i Juventusit tani për tani.

Nëse Thiago do t’ju thërriste, çfarë do t’i thonit atij, në përpjekje për një shans të ri te Juventusi?

Nuk kam nevojë të flas, do të flasë fusha. Më pas Thiago Motta do të gjykojë me sytë e tij, bazuar në atë që sheh. Të flasësh është mirë, por unë dua të luaj. Te Juventusi dhe Franca dua të jem më i miri.

A do të hiqnit dorë nga një nga vathët tuaj luksozë, apo diçka të çmuar për të luajtur sërish me bardhezinjtë, qoftë edhe për një minutë?

Unë jam i gatshëm të heq dorë nga shumë gjëra vetëm për të luajtur përsëri me Juventusin. Unë dua të kthehem, mezi po pres.