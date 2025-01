‘Humba 44 kg në më pak se 6 muaj – Ky është sekreti i suksesit tim’

Për shumë vite, Kian Tracey luftoi me peshën e tij. Ai donte të bënte diçka për të humbur peshë dhe për të përmirësuar gjendjen e tij fizike.

Më në fund, ia doli. Por, çfarë ishte ajo që e bindi për ta bërë realitet qëllimin e tij?

Në një intervistë në median britanike, Kian zbuloi se ai ishte regjistruar më një program humbje peshe përmes futbollit, një komunitet meshkujsh që luajnë futboll për të humbur peshë. Dhe e kishte bërë tre herë këtë, duke e braktisur për çdo herë.

“Një zë i brendshëm i bezdisshëm vazhdonte të më thoshte se nuk mund të luaja futboll ”, zbuloi ai. " Isha shumë i rëndë, shumë i vjetër dhe nuk kisha të dhënat e duhura."

Kian, 43 vjeç, pranoi se po përdorte "çdo justifikim" për të bindur veten se nuk kishte kuptim të shkonte.

“Këtë herë isha me fat. Trajneri, Paul, më thirri duke më nxitur.’

Me inkurajimin e trajnerit të tij Kian tashmë mund të thotë me krenari se: “Pjesa tjetër është thjesht një histori e të kaluarës”.

Kur kujton ndeshjen e tij të parë në futboll, ai pranon: “Ndeshja e parë ishte një tronditje për trupin tim. Ishte hera e parë që stërvitesha në pesë vjet.’

Megjithatë, ajo që e ndihmoi atë ishte të dëgjonte sesi burrat e tjerë në grup ndiheshin në të njëjtën mënyrë.

Që kur u bë kapiten i një prej skuadrave, Kian ka dëgjuar lojtarë të tjerë të rrëfejnë se dita e parë është pengesa më e madhe për t’u kapërcyer. “Rezulton se shumica e lojtarëve ndihen kështu ditën e parë. Por me kalimin e kohës, kjo frikë largohet.’

Si Kian humbi 44 kg në më pak se 6 muaj

Që kur iu bashkua programit, Kian ka humbur rreth 44 kg në më pak se 6 muaj. Por nuk ishte vetëm futbolli që çoi në humbjen mbresëlënëse të peshës së Kian. Një rol të rëndësishëm luajti edhe ndryshimi në zakonet e tij të të ngrënit.

“Për shkak se punoj jashtë shtëpisë nga e marta në të premte, kam ngrënë shpesh ushqim jo të shëndetshëm ”, ka rrëfyer Kian.

Mëngjesi i tij do të ishte një briosh me çokollatë, dreka e tij një vakt i gatshëm nga supermarketi dhe për darkë, ushqim i shpejtë nga fast-food i lagjes.

Në sajë të programit, Kian ka arritur të plotësojë ëndrrat e tij, të krijojë miqësi të ngushta, të adoptojë një dietë më të shëndetshme, të fitojë më shumë energji dhe të ndihet më i lumtur me veten.

"Jeta ime ndryshoi plotësisht," tha Kian." Shëndeti im mendor është më i mirë se kurrë, i kam hequr mjekimet dhe mund të vesh këpucët pa vështirësi."

Në seancat, lojtarët peshohen dhe më pas përfshihen në një lojë 30-minutëshe me futboll gjashtë me gjashtë, me gola shtesë bonus që u jepen skuadrave bazuar në humbjen e tyre në peshë.

Humbja e përgjithshme e peshës dhe rezultatet e ndeshjeve të ekipit kontribuojnë në pozicionimin në renditjen e klubeve.

Ashtu si dhe me seancat e futbollit, lojtarët gjithashtu marrin mbështetje jashtë fushës, duke përfshirë ide recetash të shëndetshme dhe këshilla për palestrim më të mirë.

Lojtarët gjithashtu kanë akses të plotë në palestrën online, në mënyrë që të mund të stërviten në kohën e tyre të lirë në shtëpi. /noa.al