Trajneri i ri i Anglisë zgjidhet një gjerman. Detajet e kontratës dhe prezantimit të tij

Nuk ka më asnjë dyshim. Thomas Tuchel do të jetë trajneri i radhës i kombëtares angleze. 51-vjeçari gjerman ka arritur një marrëveshje me Federatën Angleze të Futbollit dhe do të zërë vendin e Lee Carsley, i emëruar si trajner i përkohshëm për katër ndeshjet e fundit të “Tre Luanëve”, pas dorëheqjes së Gareth Southgate (i zhgënjyer nga humbja e finales së dytë radhazi të Kampionatit Europian).

Emërimi i Tuchel, ish-trajner i Chelsea, PSG, Bayern Munich dhe Borussia Dortmund, do të shpallet më shpejt se sa pritej. Siç raporton “Sky Sport DE”, gjermani do të prezantohet në “Wembley” të mërkurën në orën 14:30 dhe do të fitojë rreth 4-5 milionë stërlina në vit. Pra, mandati i tij do të fillojë zyrtarisht me ndeshjet e Ligës së Kombeve në nëntor.

Një mundësi sugjestive, që gjen edhe miratimin e një “gurthemeli” të Anglisë. Kapiteni Harry Kane e konsideroi Tuchel një "trajner fantastik", pasi lajmi doli në media: "Derisa të bëhet fakt zyrtar, padyshim që nuk mund të komentoj, por do të duhet të presim dhe të shohim.

Natyrisht që e njoh mirë Thomas nga sezoni i kaluar. Një person dhe trajner fantastik, jam i sigurt që djemtë e kombëtares do të më kontaktojnë për të mësuar më shumë për të”.

Tuchel tashmë ka punuar së bashku me Harry Kane te Bayern Munich, përpara se të largohej nga klubi bavarez në fund të sezonit të kaluar.