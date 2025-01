Hapen negociatat, Rama në Luksemburg: Pas 5 vjetësh, Shqipëria anëtare e Bashkimit Evropian

Luksemburg – Kryeministri Edi Rama foli sot në Qendrën Europiane të Konventave pak para nisjes së Konferencës së Dytë Ndërqeveritare Shqipëri – BE, duke këmbëngulur se "do ta bëjmë gati Shqipërinë për Bashkimin Evropian brenda vitit 2030."

Ai u supreh i sigurt se për pak më shumë se pesë vjet, vendi do të jetë anëtar i Unionit: "Nuk ka aspak dyshim që do të arrijmë atë çfarë duhet arritur, që do të thotë Shqipëria në BE brenda 2030".

Rama tha se sot ka nisur pjesa më e vështirë e punës, çka nënkupton çeljen e grupkapitujve të themeloreve me 5 kapituj më shumë, plus tre kritere.

Kryeministri tha se këto, "do të na bëjnë që të ecim më përpara dhe do të përmbyllim brenda afatit tonë mjaft ambicioz të gjithë këtë process të negociatave dhe më së fundi do ta bëjmë Shqipërinë që të ulet si e barabartë rreth tryezës së shteteve anëtare të BE".

Aktualisht duket se ka një ndryshim të paradigmës në BE, sa i takon zgjerimit. Është si të thuash biletë me një drejtim.

Por a është kështu? Kryeministri Edi Rama thotë: "Ne jemi shumë, shumë të përkushtuar me BE qysh prej ditës së parë që i ikëm ferrit të diktaturës, duke qenë vendi më i izoluar në Evropë, “Koreja e Veriut’’ e Evropës, kështu që pavarësisht se si është situata këtu apo niveleve të ndrysme të vëmendjes apo skepticizmit ndaj zgjerimit, ne nuk kemi hequr kurrë dorë sepse për ne, BE dhe Evropa janë i vetmi vend ku duam të jemi, i vetmi vend që duam t’u lëmë brezave të ardhshme me sigurinë që i lëmë në të vetmen hapësirë, ku liritë, të drejtat, sundimi i ligjit dhe siguria mund të garantohen.

Kështu që po, ky moment është i veçantë dhe më duhet të them dhe në sajë të Vladimir Putinit, i cili për shkak të luftës mizore të agresionit, zgjoi nga gjumi edhe më skeptikun dhe i bëri të shohin realitetin që Ballkani Perëndimor është i nevojshëm për një BE më të forte, po aq sa BE, konstelacioni i BE është i nevojshëm për Ballkanin Perëndimor.

Kësisoj jemi të dyja palët në një gjatësi vale. Do të bëjmë më të mirën dhe do të vrapojmë shpejt për t’u siguruar që kjo dritare e jashtëzakonshme mundësie të mos mbyllet pa ne, brenda në Bashkimin Evropian."