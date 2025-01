‘Topi është i imi, penalltinë e gjuaj vetë’, sjellja foshnjarake që tërboi Fonseca. E pafalshme për Milanin

Klubi i Milanit dëshiron t’iu japë fund episodeve të indisiplinimit që kanë karakterizuar këtë fillim sezoni skuadrën kuqezi. Nëse pas episodit të debatueshëm që Theo Hernandez dhe Rafael Leao bënë në ndeshjen Lazio-Milan, klubi vendosi menjëherë të shfajësonte dy lojtarët, tani linja është shumë e ndryshme.

Pas dy penalltive të humbura ndaj Fiorentinës, Paulo Fonseca u ankua para kamerave për sjelljen e Theo Hernandez dhe Tammy Abraham: "Jam i mërzitur, ekzekutuesi i penalltive është Pulisic. Nuk duhet të ndodhë më kurrë". Klubi është në të njëjtën gjatësi vale, pra mban anën e trajnerit, dëshiron të ketë një linjë të ashpër në këtë drejtim.

“Gazzetta dello Sport” rindërton atë që ndodhi në dy penalltitë ndaj Fiorentinës, të humbura nga kuqezinjtë. Në penalltinë e pare, të ekzekutuar nga Theo Hernandez në kohën shtesë të pjesës së parë, Fonseca nuk pati kohë as të ndërhynte. Në ditëlindjen e tij, mbrojtësi francez i krahut u përpoq t’i bënte dhuratë vetes një gol nga 11-metra.

Kur kryesori akordoi penallti, ai e mori menjëherë topin. Pulisic respektoi hierarkinë (vjetërsinë) e tij në skuadër dhe nuk u përpoq as t’i afrohej. Hernandez i dha një përkëdhelje dhe ai u largua, ndërsa Fonseca e bashkëpunëtorët e tij nuk patën kohë as të reagonin. Në fakt, prisnin vendosmëri më të madhe nga amerikani në marrjen e topit, por kjo nuk ndodhi.

Edhe më keq shkoi me penalltinë e dytë. Pasi Fonseca kishte përsëritur me zë të lartë në dhomat e zhveshjes se Pulisic ishte ekzekutuesi i penalltive, mbërriti kontakti në zonë mes Kean dhe Gabbia, që çoi në 11-metërshin e dytë në favor të kuqezinjve. Pasi u bë faulli, Tomori mori topin dhe ia dorëzoi bashkatdhetarit të tij, Abraham.

Pulisic me këtë rast deshi ta merrte topin, por ish-sulmuesi i Romës nuk ia dha, duke e shtyrë me krahun e djathtë. Nga pankina bërtiti Fonseca, por askush nuk bëri asgjë për të shmangur rebelimin; as dy lojtarët anglezë dhe as kapiteni Theo Hernandez, i cili pasi humbi penalltinë e parë vetë, duhej të kishte ndërhyrë për të rivendosur hierarkinë në fushë.

Në vend të kësaj nuk ndërhyri si kapiten, ndodhi që u humb edhe penalltia e dytë dhe bashkë me to gjithë ndeshja. E pafalshme për një ekip profesionist, aq më tepër Milanin…