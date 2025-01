Trump vs Harris/ Ky është shteti vendimtar për zgjedhjet në SHBA

Kamala Harris dhe Donald Trump mund të kenë nevojë vetëm për një shtet për të fituar zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara.

Një muaj para ditës së zgjedhjeve, gara për Shtëpinë e Bardhë është ndër më konkurrueset në histori dhe sondazhet e fundit e konfirmojnë këtë: një grusht votash mjaftojnë për të fituar. Gjithçka është në lojë në shtatë shtete kyçe, por vetëm një mund të vendosë zgjedhjet.

Komentatorë dhe analistë të ndryshëm i përcaktojnë zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në Shtetet e Bashkuara si zgjedhjet më të ashpra në histori.

Joe Biden ishte prapa, por pas tërheqjes së tij Kamala Harris ka një shans pak më të mirë se Donald Trump për t’u zgjedhur.

Fitorja e Harris në debatin televiziv duket se i ka dhënë një shtysë të vogël të mëtejshme fushatës së demokratëve, por shtytja tashmë ka mbaruar dhe ndihma e shpresuar mund të mos vijë nga përballja tjetër, ajo mes dy kandidatëve për zv.president Walz dhe Vance.

Trump dhe Harris janë ende shumë afër për të thënë se kush do të fitojë në nëntor. Në nivel kombëtar, sipas mesatares së fundit të llogaritur nga New York Times, Harris është përpara me dy pikë përqindjeje.

Por presidenti i Shteteve të Bashkuara nuk zgjidhet me shumicë votash në nivel kombëtar: ai merr shumicën e 538 “zgjedhësve të mëdhenj”, zonave zgjedhore të caktuara për secilin shtet bazuar në popullsinë rezidente.

Kush fiton 270 është fitues i zgjedhjeve. Në 7 shtetet kyçe situata është kjo: Kamala Harris kryeson në 4 nga 7 shtetet kryesore, Pensilvani, Nevada, Michigan dhe Wisconsin.

Trump është përpara në Arizona, Xhorxhia dhe Karolina e Veriut. Siç mund të shihet nga grafiku më poshtë nga New York Times, kufijtë e avantazhit janë të pakta. Nisur nga situata aktuale, sipas modelit 538, Harris ka 56 nga 100 shanset për të fituar zgjedhjet e ardhshme në krahasim me Trump. Në praktikë, nëse hidhni një monedhë me fytyrat e tyre, një në dy herë do të dalë ajo e kandidatëve demokratë.

Pse Pensilvania do të vendosë zgjedhjet e vitit 2024 në SHBA Nga shtatë shtetet në të cilat do të vendosen zgjedhjet amerikane, Pensilvania është shteti me më shumë vota elektorale, 19 të tilla.

Siç shihet, për momentin asnjëri nga dy kandidatët nuk ka një avantazh prej më shumë se tre pikë përqindjeje ndaj tjetrit. Shtatë shtetet me ngjyrë vjollce në hartën e mëposhtme janë shtetet e lëkundjes që do të vendosin zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2024: Nevada, Karolina e Veriut, Arizona, Xhorxhia, Michigan, Wisconsin dhe Pensilvania.

Nëse Harris do të fitonte në të gjitha shtetet ku ajo aktualisht kryeson në sondazhe, ajo do të arrinte 270 votat e nevojshme elektorale. Por zëvendëspresidentja dhe Trump janë shumë afër në gjetjet, dhe duke pasur parasysh “peshën” e shteteve dhe kontestimet e sondazheve, matematika nuk lë asnjë dyshim: duke marrë vetëm një votë më shumë se sfiduesi në Pensilvani fiton zgjedhjet.

Pa shtetet e kontestuara situata është 226 me 219 për Harris. Nëse kandidatja demokrate do të arrinte të mbante Michiganin (15) dhe Wisconsin (10), që lejuan Joe Biden të zgjidhej në vitin 2020, ajo do të arrinte 251. Me Pensilvaninë (19) do të ishin 270 vota elektorale, madje pa Nevadën (6), Arizonën (11), Xhorxhian dhe Karolinën e Veriut me 16 vota secila.

Në zgjedhjet e vitit 2020, Joe Biden arriti të fitojë në Pensilvani, por me vetëm 80,555 vota më shumë se Trump nga mbi gjashtë milionë votues. Në vitin 2016, Trump mori 44,292 vota më shumë. Këtu Harris është aktualisht përpara, por me vetëm një pikë përqindjeje, shumë pak dhe nën kufirin e gabimit të sondazheve të disponueshme, të cilat variojnë midis dy dhe katër për qind.

Harris dhe Trump do të kryesojnë me aq sa munden shtatë shtetet swing, të gjitha përpjekjet ekonomike dhe fizike do të përqendrohen këtu, veçanërisht në Pensilvani. Ish-presidenti sapo është kthyer për një tubim në Butler, qyteti ku u qëllua në vesh në një sulm të dështuar në korrik.

Në vend të kësaj, zëvendëspresidentja po luan kartën e Barack Obama-s, i cili do të mbajë mitingje në favor të kandidates demokrate në muajin e fundit të fushatës zgjedhore. I para do të jetë në Pensilvani, në Pitsburg.

Mes pasigurisë, një gjë është e qartë: gara për Shtëpinë e Bardhë kalon vetëm nga një shtet kyç, Pensilvania. Kushdo që fiton këtu merr presidencën.