Video me pamje dramatike live nga fundosja e anijes me mbi 200 persona në bord. 78 viktima dhe dhjetëra të zhdukur

KONGO- 78 persona kanë vdekur dhe dhjetëra të tjerë janë zhdukur pasi një varkë me 278 persona u mbyt në liqenin Kivu të Republikës Demokratike të Kongos. Anija e mbingarkuar ishte nisur nga Minova (në Kivunë e Jugut) me qindra pasagjerë dhe mallra. Në rrethana të paqarta, ai u përmbys pak para se të mbërrinte në portin e Kituku në Goma, kryeqyteti i provincës Kivu Veriore.

“Shumë njerëz vdiqën, nuk e dimë saktësisht se sa. Duhet të ketë pasur mbi 500 njerëz në bord”, tha një grua 30-vjeçare që u shpëtua. Një tjetër i mbijetuar foli për “të paktën 200 persona në bord”.

“Anija u përmbys dhe befas ishim të gjithë në ujë”, thotë një pasagjer, i cili është në kërkim të gruas dhe foshnjës së tyre dy muajshe, si dhe tre të afërm të tjerë që po udhëtonin me të.

Në këtë vend të madh në Afrikën Qendrore, anijet që kalojnë lumenj dhe liqene përdoren shpesh për të transportuar banorët. Por ata shpesh udhëtojnë të mbingarkuar dhe për pasojë llogaria e mbytjeve të anijeve është veçanërisht e rëndë.

Tragedy as a boat capsizes in Lake Kivu DR.Congo. At least 50 people are believed to have died.