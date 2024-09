Si u vra kreu i Hezbollahut? Izraeli përdori rreth 80 ton eksploziv për të depërtuar në bunkerin e Nasrallah, të fshehur nëntokë

Udhëheqësi i Hezbollahut, Hassan Nasrallah, u vra të premten në një sulm ajror izraelit që synonte një bunker nëntokësor në Bejrut. Sulmi i planifikuar me përpikëri, i kryer nga Forcat Ajrore izraelite, përfshiu bashkëpunimin e agjencive të shumta të inteligjencës dhe rezultoi në vdekjen e disa zyrtarëve të lartë të Hezbollahut së bashku me Nasrallah.

Sulmi u zhvillua në Bejrutin jugor dhe kishte në shënjestër një bunker të fortifikuar të vendosur mbi 60 metra nën tokë. Nasrallah dhe anëtarë të tjerë të rangut të lartë të grupit të mbështetur nga Irani ishin mbledhur për të diskutuar strategjitë kundër Izraelit, në mes të presionit në rritje nga Teherani për të shmangur veprimet e menjëhershme hakmarrëse, sipas një raporti nga Wall Street Journal.

Në atë që përshkruhet si një nga sulmet më të mëdha në një qendër urbane, ushtria izraelite përdori gati 80 ton eksploziv, duke përfshirë afërsisht 85 bomba të specializuara “bunker-buster” të dizajnuara për të depërtuar thellë në strukturat e fortifikuara. Këto municione, të afta për të shpuar deri në 30 metra tokë ose gjashtë metra beton të armuar, u përdorën për të thyer mbrojtjen e bunkerit dhe për të siguruar saktësinë e goditjes.

“Gjithçka që kemi planifikuar është realizuar me saktësi, pa gabime, si në inteligjencë, në planifikim, me avionë dhe në vetë operacionin. Gjithçka shkoi mirë,” u tha gazetarëve komandanti i skuadronit të 69-të të IAF, sipas Times of Israel.

Bombat bunker-buster peshojnë midis 907 kg dhe 1,814 kg. Dizajni i bombave fillon në artilerinë e avancuar të zhvilluar gjatë Luftës së Dytë Botërore, veçanërisht predhat Rochling.

Fushata ushtarake e Izraelit ishte intensifikuar, me mbi 2000 sulme ajrore në Liban që çuan në sulm. Sulmi shënjestroi gjithashtu asetet ushtarake të Hezbollahut, duke shkatërruar pajisje të rëndësishme elektronike dhe një rezervë raketash. Zyrtarët ushtarakë izraelitë treguan se operacioni ishte planifikuar për muaj të tërë, me inteligjencë në kohë reale që konfirmonte praninë e Nasrallah në bunker në kohën e sulmit. Zëdhënësi izraelit Nadav Shoshani i tha WSJ-së, “Ne kishim inteligjencë që Nasrallah po takohej me terroristë të lartë dhe ne vepruam në përputhje me rrethanat”.