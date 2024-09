Ish-arbitri spanjoll zbulon si e kërcënoi Guardiola: Do ta zbuloni se çfarë është Barcelona…

Alfonso Pérez Burrull, 59-vjeçar, ish-arbitri i La Liga-s, ka treguar një anekdotë që i ka ndodhur me Pep Guardiolën gjatë një ndeshjeje mes Oviedos dhe ekipit të Barçës. Kantabriani pohoi në “Radio Marca” atë që i tha trajneri aktual i Manchester City: "Nuk kam asgjë për të fshehur, Guardiola më tha: Do ta zbuloni se çfarë është Barça".

Pérez Burrull shpjegoi se si ishin ndeshjet e para të tij të para të rëndësishme, përveç premierës së lartpërmendur: "Në ndeshjen e parë në ‘Bernabeu’, a e dini se kë duhej të përjashtoja me karton të kuq? Hierron. Në ndeshjen e parë që fishkëlleva Barcelonën, a e dini se kë duhej të përjashtoja? Guardiolën. Herën e parë që fërshëlleva për Atlético Madridin, kjo më ndodhi me Kiko Narváez. Doja të dëshmoja autoritet, sepse në vitin tuaj të parë të gjykimit, ndonjëherë skuadrat e mëdha ju shohin si rishtar".

Ish-arbitri spanjoll i rikthehet anekdotës me Pep: “Nuk kam asgjë për të fshehur, Guardiola më tha: Do të zbulosh se çfarë është Barça. Në fakt, ndeshja po shkonte keq për mua. Ishte një nga ato ditë kur sapo kisha nisur të gjykoja në La Liga dhe kjo të godet fort. Kam akorduar një penallti dhe karton të kuq për Couto, qendërmbrojtësin e Barçës. Ai mendoi se do t’i jepja penallti në favor, kështu që e mori topin me dorë. Megjithatë, duke qenë se nuk kisha fërshëllyer për asgjë, ia tregova kartonin e dytë të verdhë dhe direkt të kuqin. Pastaj i thashë: E nisëm mirë pasditen”.

Më tej vazhdon: "Skuadra e madhe filloi të të bënte shumë presion. Druhesha se mos bëja gabime, isha nervoz. Rivaldo fitoi një penallti, por goditi shtyllën dhe shfryu. Pastaj Guardiola, që po nxehej, sapo kaloi pranë meje më tha: Ti do ta zbulosh se çfarë është Barça”.

Gjatë sezonit 2009-2010 mori kritika të forta për disa nga paraqitjet e tij, veçanërisht në një ndeshje midis Atlético Madridit dhe Valencia. Në fund të sezonit, Komiteti Teknik i Gjyqtarëve vendosi ta degdiste në Kategorinë e Dytë, megjithëse ai preferoi të tërhiqej nga arbitrimi.