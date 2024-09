‘Sirenat’ nga Barcelona, flet ​​Szczesny: Do të ishte mungesë respekti po të mos e konsideroja këtë mundësi

"Do të ishte mungesë respekti ndaj Barcelonës, nëse nuk do ta konsideroja këtë mundësi". I kontaktuar nga “Diario Sport” në Marbella, ku ndodhet me pushime, Wojciech Szczesny iu përgjigj kështu zërave se është shumë afër zëvendësimit të të lënduarit Ter Stegen në portën blaugrana.

Sipas gazetës katalanase, portieri polak, i cili vetëm një muaj më parë njoftoi tërheqjen e tij nga futbolli, i ka thënë tashmë ‘po’ skuadrës kryesuese të La Liga. “Unë e respektoj shumë historinë e Barçës, është një nga klubet më të mira në botë, – tha ish-lojtari 34-vjeçar i Juventusit.

– E kuptoj situatën e vështirë që është krijuar pas dëmtimit të Ter Stegen dhe mendoj se do të ishte mungesë respekti nga ana ime po të mos e marr parasysh këtë opsion”.

Prandaj, gjithçka sugjeron se portieri do t’i bashkohet skuadrës së Hansi Flick në ditët në vijim. Sipas gazetarit polak Tomasz Wlodarczyk, i cituar nga “Sport”, Szczesny do të jetë lojtar i Barcelonës brenda ditës së sotme, pasi i ka kaluar testet mjekësore, që do t’i japin dritën jeshile operacionit të papritur, por edhe të bujshëm.