Lucio lartëson Interin, para derbit: Sa skuadra janë të afta ta frenojnë Manchester City në shtëpi?

"Sa skuadra janë të afta të shkojnë atje dhe të luajnë kështu? Kur them të luajnë, nënkuptoj edhe mbrojtjen, edhe sulmin". Këtë pyetje e ngre Lucio, ish-mbrojtësi i Interit, i intervistuar nga edicioni i sotëm i “Gazzetta dello Sport”. Referenca e tij është Interi, që shkoi në fushën e Manchester City dhe barazoi pa gola në mesjavë, në xhiron e parë të Ligës së Kampionëve:

“Mund të ndodhë që në shtëpinë e City të humbasin thellë mysafirët, madje shpesh luajnë me synimin që të pësojnë pak gola. Interi ia doli në kushte të barabarta kundër një prej skuadrave më të forta në Europë”.

Ish-qendërmbrojtësi brazilian më pas analizoi performancën e Francesco Acerbi, i aftë për të neutralizuar Haaland: "E vetmja mënyrë që një mbrojtës mund ta bëjë këtë është përmes aspektit fizik. Me fjalë të tjera, nuk mund ta ndaloni ndryshe një bishë goli si Haaland. Acerbi gjithashtu e plotëson veten mirë me Pavard dhe Bastoni në krahë.

Shumë respekt për të, ndërsa të tjerët në anë luajnë më shumë topin dhe shkojnë në sulm. Edhe kur duhet të mbyllen në momente të caktuara të lojës, e bëjnë shumë mirë. Për shembull, nuk ishte e lehtë të rezistonin në minutat e fundit kundër City, i cili po ushtronte shumë presion. Zikaltrit punojnë kështu së bashku dhe kjo është falë të gjithë ekipit, si dhe sistemit që shpiku Inzaghi”.

Një vlerësim për Simone Inzaghi: “Kam luajtur më shumë kundër vëllait të tij, nuk kam pasur kurrë kënaqësinë të flas me të. Nga sa mund të shoh që këtu, Simone është pjesë e traditës së madhe të trajnerëve italianë, por është gjithashtu një novator. Ai ka organizim të shkëlqyer taktik, i pëlqen shumë të dalë me topin dhe më pas ka aftësinë për të formuar një grup harmonik. Interi është vërtet në duar të mira”.

Në kuadër të derbit të nesërm mes Interit dhe Milanit, braziliani shtoi: “Kundër kuqezinjve nevojitet i njëjti shpirt si në Manchester”.

Për Lautaro Martinez: “Të gjithë presin golat e tij, ndoshta do të zhbllokohet në derbi. Po ndodhi kjo, aq më mirë për të. Lautaro është një qendërsulmues që zgjidh shumë probleme, por Interi nuk varet vetëm nga ai, as nga Thurami, që po rritet dhe bën mjaft mirë. Forca e Interit është se gjithmonë sulmon me 8 lojtarë, bën spektakël”.

Për mbrojtjen zikaltër: “Të gjithë mbrojtësit kanë një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme të performancës. Pavarësisht se kanë fituar kaq shumë tituj, të gjithë janë gjithmonë të fokusuar”.