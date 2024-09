Michael Jordan shet mega vilën luksoze pas 12 vitesh, çmimi i zbritur është befasues

Michael Jordan më në fund mund të buzëqeshë. Ish-legjenda e NBA ka gjetur një blerës për vilën e tij në Çikago, pasi e la atë në treg për më shumë se një dekadë. Ish-kampioni, fillimisht e kishte nxjerrë në shitje pronën e madhe në vitin 2012, për shumën monstruoze prej 29 milionë dollarësh.

Më pas e uli çmimin e saj në 16 milionë dollarë pas vetëm një viti. Në vitin 2015 çmimi ra përsëri. Po tani, cili është çmimi i mega rezidencës së Michael Jordan? 14.855 milionë dollarë. Një shifër jo e rastësishme, që simbolizon numrin historik të fanellës së kampionit të NBA, 23.

Në fakt, duke shtuar 1, 4, 8, 5 dhe 5 krijohet totali 23. Megjithatë, kjo lëvizje e rrezikshme edhe një herë dështoi të tërhiqte blerës. Shtëpia me 9 dhoma gjumi dhe 15 banjo mbeti në treg me atë çmim për tetë vitet e ardhshme, deri më tani.

Sipas “Realtor.com”, një faqe interneti e listimit të pasurive të paluajtshme, prona luksoze e Jordan është objekt i një oferte që mund të shënojë fundin e një pritjeje të gjatë për ish-superyllin e Chicago Bulls.

E përshkruar si një "pasuri legjendare", prona krenohet me një sërë lehtësish, si dhe shumë referenca unike për karrierën e jashtëzakonshme të Jordan. Përveç një fushe basketbolli me madhësi të rregullt (me logon ikonike të ‘Air Jordan’ në qendër), vila përfshin një pishinë të madhe, fushë të gjelbër futbolli, fushë tenisi etj.

Numri i fanellës së Jordan, 23, është gdhendur në portat hyrëse të vilës luksoze, e cila ndodhet në 7 hektarë tokë.